Шафран – перспективная с точки зрения экспорта культура. Так, на 28-й Международной выставке продуктов питания и напитков, состоявшейся недавно в Турции в городе Анталья, производители шафрана достигли предварительных соглашений по экспорту местного шафрана и продукции из него в арабские страны. Вероятно, и у других стран импорт этой специи из Азербайджана может вызвать интерес, но проблема в том, что объемы ее производства невелики, и этой культуре сейчас не уделяется должного внимания. Потому в республике чаще можно встретить иранский шафран, чем местный. Найти куда его продавать можно, было бы что продавать.

Надир Исмаилов выращивает шафран для себя на своей даче. Он напомнил, что в абшеронском поселке Бильгя раньше находился совхоз по выращиванию шафрана.

«Тогда была государственная монополия. Жителям поселка запрещали сажать шафран, и если участковый обнаруживал во дворе это растение, человека могли оштрафовать. Сейчас в Бильгя занимаются шафраном, но, конечно, не так интенсивно, как раньше. Поселок начал расширяться, стало больше жилых домов и меньше места под посадки шафрана», – говорит он.

Отметим, что у себя на участках шафран выращивают многие дачники в малом количестве. Есть также фермеры, которые специализируются на его выращивании в уже больших масштабах на продажу, ведь он пользуется популярностью у покупателей. В Бильгя шафран можно купить где-то по 6 манатов за грамм, в городе цена дороже – 8-10 манатов за грамм.

«Эту специю используют в основном в кулинарии и частично в медицине, шафран у нас наивысшего качества. В свое время один из знакомых отправил шафран, выращенный на Абшероне, в США. Его проверили в пищевой лаборатории США, где высоко оценили его качество и отметили, что до этого ничего подобного у них не было. У нас много иранского шафрана, который стоит дешевле нашего, хотя там есть градация цены в зависимости от его качества. Продают его и на рынках, и в иранских магазинах. Так вот, те, кто пользовались иранским шафраном, а потом купили местный, обязательно отмечают, что азербайджанский шафран лучше», – подчеркивает Исмаилов.

Если посадить шафран один раз, он будет расти не один год, ведь луковицы остаются в земле и размножаются. Но необходимо учитывать, что производство шафрана довольно трудозатратное, отмечает собеседник. Есть еще один момент, стоит подсчитать, будет ли рентабельным расширение площадей под шафран. Скажем, выращивать на 10 гектарах шафран, ничего там больше не сажать и в год раз собирать шафран, при сегодняшних ценах на землю может оказаться не особо выгодным. Другое дело, если параллельно сажать фруктовые деревья.

По словам председателя центра исследований устойчивого развития Наримана Агаева, в среднем цена за грамм местного шафрана на отечественном рынке не превышает сейчас 10 манатов.

«В некоторых странах к производству шафрана подходят очень серьезно. В Иране даже есть Министерство шафрана. Шафран производят несколько европейских стран, в частности Испания и Швейцария. В ряде восточных стран, производящих шафран, сложная политическая ситуация, например, в Афганистане, Йемене. Лидирующие позиции в производстве шафрана занимает уже упомянутый Иран, но Саудовская Аравия по политическим соображениям не будет покупать у него шафран. Марокко производит шафран, но в мизерном количестве. Если заключить среднесрочные договора между Азербайджаном и арабскими странами на поставки им шафрана, мы приобретем в их лице постоянных клиентов», – говорит эксперт в беседе с #.

Большую роль играет и вопрос качества – абшеронский шафран всегда им славился, и, по убеждению Агаева, его выращивание, безусловно, у нас перспективно. Помимо арабских стран, можно рассматривать в качестве стран-импортеров нашего шафрана Прибалтику. В этих странах эта специя используется не только в кулинарии, но и в фармакологии.

«Мелкие фермеры не смогут выйти с этим продуктом на мировой рынок. Для того, чтобы заниматься экспортом, нужно получить международные сертификаты, а это сделать сложно. Так что, они ориентируются на местный рынок, но и на этом неплохо можно заработать. В прошлом году фермеры посадили больше шафрана, что говорит о том, что они получают прибыль», – сказал он.

Что касается завозного шафрана, то, как отмечает Агаев, у потребителя должен быть выбор, из какой страны шафран приобретать.