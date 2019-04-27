Как поведут себя цены на жилую недвижимость в текущем году?

Специалисты выдают противоречивую аналитику по состоянию цен на жилую недвижимость в столице. Так, накануне гендиректор консалтинговой компании MBA Нусрат Ибрагимов анонсировал 6-процентный рост цен на недвижимость к апрелю, а также рост покупательной способности. Однако глава Ассоциации риэлторов Азербайджана (АРА) опроверг приведенные данные — по данным Эльнура Азадова, цены на жилые метры стабильны еще с сентября минувшего года.

«Рост наблюдается как по количеству жилого фонда, так и по ценам на рынке», — сообщил Ибрагимов. По его свидетельству, в этом году ожидается подорожание на уровне 6-8%, а рынок жилья увеличится на 5-6%

«Мы ожидаем 5-6-процентный рост в сегменте земельных участков под строительство, а также, возможно, 4-5-процентное подорожание на рынке аренды и 7-8-процентное повышение цен на аренду квартир», — по данным специалиста, покупательский спрос приходится на местных жителей: «Я не видел, чтобы иностранцы, арабы и англичане массово покупали крупную недвижимость в нашей стране. Таких случаев мало».

Азадов не разделяет мнение Ибрагимова о подорожании жилой недвижимости. По его данным, цены на жилую недвижимость стабильны с осени прошлого года, после относительного ценового роста в первой половине минувшего года. Так, начиная с сентября, после передачи выдачи разрешений на строительство в ведение Госкомитета градостроительства и архитектуры, опасаясь последствий невыгодных нормативов, строительные компании подняли цены. Однако подорожанию мешает высокая конкуренция в сегменте строительства жилых домов. В результате строители вынуждены умерить аппетиты. Нуждающиеся компании делают определенные скидки, а менее стесненные в деньгах держат высокие цены.

Аренда жилья, по данным Азадова, дешевеет. «Наблюдается удешевление съема квартир в сегменте до 600 -700 манатов. Арендная стоимость квартир ниже 600 манатов увеличилась в цене. Подорожание аренды квартир ценового сегмента до 700 манатов наблюдается только в центральной части столицы — это квартиры, сдаваемые иностранцам. В остальных районах столицы аренда дорогой недвижимости — вилл и квартир упала в цене из-за растущего предложения», — эксперт отметил, что до конца этого года строительный рынок будет активен, благодаря экспериментальным строительным проектам.

Наступающим летом аренда сезонно упадет в цене, но начиная с конца августа и до середины следующего года, цены на съем квартир эконом класса придут к исходному нынешнему уровню, т.е. будут медленно подниматься после летнего застоя. На первичном рынке жилья ожидается стабильность цен ввиду высокой конкуренции, говорит исполнительный директор АРА.

Специалист прогнозирует стабильность цен на первичном рынке в связи с высокой конкуренцией, ожидая начала ценового роста уже через год. Если экспериментальное строительство будет заморожено, начнется подорожание. Будущее нашумевшего пилотного проекта , со слов эксперта, остается под вопросом ввиду применения невыгодных для строительных компаний нормативов Госкомитета градостроительства и архитектуры.

Специалист уверен, что стагнация такого строительства приведет к падению конкуренции, росту цен и сокращению объемов предложения на рынке жилья. Спад в сегменте жилого строительства может обернуться ценовым ростом. Стоимость квадратного метра в черте города — Наримановском и Насиминском районах, увеличится с нынешних 1200 — 1300 манат до 2 тыс. манат, прогнозирует собеседник.