«Мир может выйти из острой фазы пандемии уже в этом году при ответственном поведении людей».

Как передает ТАСС, об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

«В любом случае мы видим, что именно индивидуальная ответственность становится очень важной. Если люди с плохим самочувствием или высокой температурой будут сидеть дома на карантине, то тогда, я убежден, в этом году мы все выйдем из острой фазы и сможем наладить свою жизнь», — сказал он.

По словам Клюге, это не означает, что вирус не вернется, потому что «многие люди уже переболели, и это нормально». «Будут различные штаммы, но мы должны научиться жить с вирусом, чтобы в случае новой волны заболеваемости без промедления достать из шкафа свои респираторы и вести себя в соответствии с мерами общественного здравоохранения», — добавил глава бюро.