Как Гусейн Гасанов искал на ЖАРЕ невесту и другие итоги первого фестивального дня

Сегодня в одном из красивейших курортов Азербайджана Sea Breeze стартует второй день Международного музыкального фестиваля ЖАРА — 2019.

Как сообщает #, на сцену выйдут EMIN, Филипп Киркоров, Айгюн Кязымова, Бриллиант Дадашова, Artik & Asti, группы Любэ, Руки Вверх, Отпетые мошенники, Фабрика, Виктория Дайнеко, Брэндон Стоун, Слава, Любовь Успенская, Жасмин, Ильгар Хаял, Нигяр Джамал, Леонид Агутин, Тамара Гвердцители, Диана Арбенина, а также пройдет музыкальный баттл между Григорием Лепсом и Стасом Михайловым.

Традиционно до начала концерта состоится церемония на красной дорожке, в ходе которой звезды ответят на вопросы журналистов и ведущих Яны Кошкиной и Константина Тарасюка.

Первый день фестиваля открыл король российской сцены Филипп Киркоров, исполнив хит, который побил всевозможные рекорды в Интернете — «Стеснение пропало».

Также этот день запомнился яркими выступлениями Ани Лорак, Глюкозы, Николая Баскова, Кристины Орбакайте, Веры Брежневой, Сергея Лазарева, Лолиты, Монатика, Zivert, Лолиты, Макса Барских, Риты Dакоttа, Ольги Бузова, Александра Понайотова, Чингиза Мустафаева, Аллесандро Сафина и др.

Шведская звезда Bosson, впервые выступавший на ЖАРЕ, исполнил свой знаменитый хит You one in a million, и признался, что Баку настолько покорил его сердце, что он с радостью приезжал бы сюда каждый год.

«И, конечно же, я хочу сказать огромное спасибо Эмину Агаларову. Он невероятно классный парень, мне нравится его творчество, а фестиваль он делает просто фантастический», — заявил певец.

Впрочем, подобные признания в адрес EMINa прозвучали и из уст многих артистов.

К примеру, Лолита заявила журналистам, что не встречала таких внимательных и чутких людей, как EMIN:

«Он лично встречает каждого из нас в аэропорту. Я очень люблю его за его высокую культуру, доброту, внимание к окружающим…Такие люди сейчас большая редкость».

Певица Глюкоза призналась, что в Баку у нее очень много друзей, и назвала наш город самым щедрым и гостеприимным.

«Я очень люблю фестиваль «ЖАРА», люблю Эмина. Он — мой большой друг и просто, замечательный человек», — заявила она.

Юлия Зиверт отметила особый дух фестиваля ЖАРА, заявив, что каждый приезд в Баку – это праздник:

«Когда мы летим в Баку, то ощущаем радушие уже с самолета. Фестиваль ЖАРА – это уникальное событие, объединяющее артистов -мэтров и молодежь. Одним из наглядных доказательств тому является мой дуэт с Филиппом Киркоровым, который мы представим на фестивале. Я давно мечтала об этом, и эта мечта осуществилась именно в Баку», — заявила певица в интервью #.

Анита Цой также в восторге от Баку и признается, что для нее наш город, прежде всего, ассоциируется с морем, многочисленными мечетями, пахлавой и очень красивыми женщинами. В качестве сюрприза певица приготовила для бакинцев премьеру своей новой песни «Неисправимая».

Григорий Лепс назвал Баку «эталоном красоты» и «правильного отношения к артистам»:

«Этот ощущается уже с того момента, когда садишься в самолет. В Баку с тобой может произойти только радость и счастье!», — сказал артист.

Самый популярный блогер российского Инстаграм Гусейн Гасанов настолько вдохновился своим очередным приездом в Баку, что решил… жениться:

«Девушки, я ищу невесту в Баку. Пишите мне в директ!», — заявил он.

Народная артистка Азербайджана Зульфия Ханбабаева поблагодарила EMINа за фестиваль ЖАРА, который, как она отметила, дарит людям самые лучшие эмоции:

«Это праздник музыки и души не только для зрителей, но и для нас, исполнителей», — сказала она.

Свои признания в любви к Баку и к фестивалю российские и зарубежные звезды подтверждают не просто словами.

Все они приезжают на ЖАРУ безвозмездно! Об этом журналистам сообщил сам EMIN, отметив, что каждый артист ценит азербайджанское гостеприимство, которым славится в целом наша страна и всегда рады новой возможности выступить перед бакинской публикой.

Фестиваль ЖАРА проходит в Баку уже в четвертый раз.

Он завершится 28 июня концертом, в котором примут участие EMIN, Григорий Лепс, Светлана Лобода, Джиган, Мари Краймбрери, Molly, Александр Панайотов, HammAli & Navai, Сygo, Rauf & Faik, Зомб, Нюша, Слава, Любовь Успенская, Эллаи, Aйсель Мамедова, MOT, Бабек Мамедрзаев, Сямра Рагимли, Дони, Fika, Исайя, Евгения Майер и др.