Дипломатический дневник последней недели, пожалуй, можно завершить визитами иранского министра иностранных дел Мохаммада Зарифа в Баку и Ереван. Заметим, что в эти дни политические наблюдатели и аналитики пристально следили за этими визитами.

Можно сказать, что довольно запоздалая реакция соседнего Тегерана на карабахский процесс, особенно, ее усиление в те дни, когда на границе Азербайджана и Армении вновь наблюдается заметная военная напряженность, вызывает немало вопросов: а не будоражат ли Иран старания Баку после десятилетий наконец – то привести в порядок свои границы с Арменией?

Отметим, что 18 июня в Иране состоятся очередные президентские выборы, уйдет из большой политики не только президент Рухани, но и вся его команда, в том числе, министр Мохаммад Джавад Зариф. Поэтому эти визиты в каком-то смысле можно называть прощальными. Сейчас никто с командой Рухани не проводит серьезные переговоры. Даже американцы ждут завершения президентских выборов и, наверное, диалог между Вашингтоном и Тегераном начнется осенью этого года.

Но в политике есть преемственность. Существуют вопросы, которые не зависят от того, кто находится у руля власти. В этом смысле, можно сказать, что последние шевеления Ирана по поводу азербайджано-армянских отношений вовсе не являются случайными или обычными. Нет, иранские депутаты, дипломаты и политики не скрывают, что демаркационные работы на границе Азербайджана и Армении затрагивают интересы Тегерана – якобы открытие Зангезурского коридора может изменить существующую географическую конфигурацию в регионе, отрежет Армению от Ирана.

Выходит, что иметь границы с Арменией вопрос национальной безопасности для Ирана. Что же, довольно знакомая картина, т.к. в течении тридцати лет существования карабахского конфликта иранские политики и дипломаты в лучшем случае заявляли, что в регионе идет «большая политическая игра». Но что за игра, кто и как играет в этой игре – иранцы или оставляли этот вопрос без ответа, или же обвиняли в этом США, их западных союзников и, конечно, Израиль. Подобными заявлениями Иран на самом деле постоянно пытался навязывать своих врагов и нам. Мы не можем сказать, что США и их союзники испытывают к нам исключительно теплые чувства – нет, тут все гораздо сложнее, но объяснимо. Что касается Израиля, с ним Азербайджан связывают исключительно тесные и искренние отношения.

Осенью прошлого года появилась возможность, чтобы и Тегеран показал и проявил свое дружественное отношение к Азербайджану так же как Турция и Пакистан. Но увы! Тегеран отделался лишь ленивыми и обтекаемыми заявлениями. Такое поведение никого не удивило – Тегеран все эти годы мог бы как Анкара заморозить отношения с Ереваном, и это привело бы к капитуляции Армении еще раньше. Но Иран пытался сохранить свою «симметричную позицию», поставив на одну чашу Баку и Ереван.

Да, все эти годы Тегеран пытался навязать нам собственное видение мировой и региональной политики. Опасаясь давления Тегерана, Баку до сих пор не открывает свое посольство в Израиле, хотя Ереван давно проигнорировал и это требование Ирана.

Думается, что официальный Баку должен, как следует, поразмышлять над этим вопросом: пусть Иран свои внешнеполитические инструкции оставит себе, потому что они даже для самого Ирана ни к чему хорошему не привели. Что же касается карабахской проблемы, уже никто не ставит знак равенства между Азербайджаном и Арменией, потому что последняя, т.е. Армения, является исключительно стороной-агрессором, даже Кремль не строит симметрию между своим южным «форпостом» и Азербайджаном, потому что Баку борется за свое правое дело…