Итальянский астронавт станет первым в истории космическим диджеем

Итальянский астронавт Лука Пармитано во вторник выступит перед любителями электронной музыки с орбиты, став первым диджеем в космосе, сообщает сайт Европейского космического агентства (ЕКА).
«Во вторник Лука выступит перед любителями музыки на Ибице в рамках космической тематической серии BigCityBeats World Club Dome Cruise Edition. Здесь он дебютирует в качестве первого космического диджея, поделившись своим опытом пребывания на орбите и ценностью музыки как способа связи разных культур непосредственно из модуля Columbus Международной космической станции», — говорится в сообщении.
World Club Dome — фестиваль электронной музыки. Европейское космическое агентство сотрудничает с организаторами фестиваля с 2018 года.
Пармитано отправился на МКС на космическом корабле «Союз МС-13» 20 июля вместе с российским космонавтом Александром Скворцовым и американским астронавтом Эндрю Морганом. Это его второй космический полет.(РИА Новости)
| 2019-08-12T22:47:32+00:00 13 августа 2019, 06:11|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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