Итальянский астронавт станет первым в истории космическим диджеем

Итальянский астронавт Лука Пармитано во вторник выступит перед любителями электронной музыки с орбиты, став первым диджеем в космосе, сообщает сайт Европейского космического агентства (ЕКА).

«Во вторник Лука выступит перед любителями музыки на Ибице в рамках космической тематической серии BigCityBeats World Club Dome Cruise Edition. Здесь он дебютирует в качестве первого космического диджея, поделившись своим опытом пребывания на орбите и ценностью музыки как способа связи разных культур непосредственно из модуля Columbus Международной космической станции», — говорится в сообщении.

World Club Dome — фестиваль электронной музыки. Европейское космическое агентство сотрудничает с организаторами фестиваля с 2018 года.