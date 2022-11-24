Сборная Португалии повела в счете в матче с Ганой в 1-м туре группового этапа чемпионата мира — 2022 в Катаре.

Забитый мяч на счету капитана португальской команды Криштиану Роналду. На 65-й минуте он реализовал пенальти. Таким образом нападающий стал первым футболистом в истории, забившим на пяти чемпионатах мира. Ранее 37-летний игрок отличался голами на мундиалях 2006, 2010, 2014 и 2018 годов.

Также в Группе Н помимо Португалии и Ганы выступают сборные Уругвая и Южной Кореи. Их очный поединок завершился нулевой ничьей.

Чемпионат мира стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года. Турнир проходит на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на «Национальном стадионе».

Ранее сообщалось, что Роналду повторил рекорд по числу участий в чемпионатах мира. Футболист в пятый раз в карьере принимает участие в финальной стадии мирового первенства.

До него такого же достижения добились мексиканцы Рафаэль Маркес и Антонио Карбахаль, немец Лотар Маттеус, а также аргентинец Лионель Месси. (Газета.Ру)