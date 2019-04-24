История с Су-30 – не более, чем очередной армянский блеф

Недавно армянские СМИ сообщили, что Армения собирается закупить у России новые самолеты СУ-30. Как выяснилось потом, из тех же армянских СМИ, Россия собирается разместить самолеты СУ-30 на своей военной базе.

О возможных закупках самолетов СУ-30 и других вооружений рассказал в интервью #, главный эксперт Американо-Азербайджанского Фонда Содействия Прогрессу Алексей Синицын.

— В Армении в последнее время не утихает восторг по поводу того, что Москва и Ереван подписали контракт на закупку четырех многофункциональных истребителей Су-30СМ, которые вооруженные силы Армении должны получить уже в 2020 году. Как Вы можете прокомментировать этот факт?

— О поставках в Армению четырех Су-30СМ мы знаем только из статьи молодых и бойких журналистов газеты «Коммерсант» — Ивана Сафронова и Александры Джорджевич. У меня эти люди никакого доверия не вызывают. Вас не смущает, что в этой же статье авторы утверждают: «Ереван стал первым экспортным получателем дивизиона новейшего оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», а еще приобрел оружия на $300 млн. в счет российских кредитов»? Ну, судьбу «армянских» комплексов мы уже выяснили. Но откуда взялись такие огромные суммы на покупку еще какого-то неведомого вооружения? Даже сами армяне никогда не говорили о столь дорогих поставках.

Авторы статьи признают, что в «Рособоронэкспорте» (эксклюзивный экспортер российских вооружений) и Федеральной службе по Военно-техническому сотрудничеству от комментариев “Ъ” воздержались. Но журналисты якобы нашли какого-то неназванного топ-менеджера, который доверительно сообщил им, что «сделка проходит по линии ОДКБ». Однако, опять концы с концами не сошлись. По линии ОДКБ боевые самолеты вообще никому не поставляются.

И, вишенку на торт посадил сам пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян. «Коммерсант» объявил, что самолеты были приобретены на льготные российские кредиты, да еще по льготным, т.е. внутрироссийским ценам. Недаром же журналисты Сафронов и Джорджевич радостно сообщили, что «с российской стороны такие условия выглядят настоящим подарком».

Но Ованнисян всю эту радужную картину изгадил. Он публично ляпнул, что «два военных самолета Су-30 были оплачены наличными», собранными армянскими олигархами. Можете представить себе армян, которые привозят то ли на Иркутский авиационный завод, то ли даже в саму головную «Корпорацию «Иркут» 60-70 миллионов долларов наличными? Типа: «Сделай только быстро, брат, к вечеру я уже заберу». Вся эта история с Су-30 – не более, чем очередной армянский блеф.

— Военная истерия в Армении нарастает и уже республиканцы – непримиримые противники либералов Пашиняна – грозят нам применением ОТРК «Искандер-М». Как это понимать?

— Как глупую угрозу. Нет у армян этих оперативно-тактических ракетных комплексов и, чтобы убедиться в этом, давайте, обратимся к документам НАТО. Чуть больше года назад СМИ разных стран, в том числе и армянские, перепечатали краткое изложение доклада Оборонного колледжа Североатлантического альянса, касающегося российского военного присутствия на Южном Кавказе. Эксперты НАТО выделили в т.н. «зону ограниченного доступа» весь Южный Кавказ и обширное пространство, прилегающее к нему с юга и запада.

Для понимания – бывший командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, объявил, что Россия сделала «зоной с ограниченным доступом» примерно четверть акватории Средиземного моря, т.к. эта территория прикрывается российскими силами ПВО и ударными средствами поражения. Ими, по мнению аналитиков НАТО, являются, цитирую, «комплексы нападения, основу которых составляют ракеты типа «Искандер-М». Но и они российские, а не армянские.

Буквально на днях появилась «Карта покрытия Центральной и Восточной Европы российскими системами обычных вооружений». Она представлена в 64-страничном докладе «Усиление обороны восточных границ НАТО», который подготовил «Центр оборонных и бюджетных оценок» в Вашингтоне. Не удивляйтесь, но в докладе с приведенными картами нет ни одного упоминания об армянских ОТРК «Искандер». Только о российских.

И еще, все мы стали свидетелями мирового скандала из-за судьбы Договора о ракетах средней и меньшей дальности между РФ и США. Советник американского президента Джон Болтон в Кремле обвинил Россию в том, что она разработала ракету 9М729 для ОТРК «Искандер-М», которая не подпадает под критерии ДРМСД.

Американцы скрупулезно подсчитали количество ракет и пусковых установок «Искандеров», но нигде не заявили, что два дивизиона этих ОТРК якобы находятся на вооружении у армян. Неужели не заметили? Конечно же, нет. Прекрасно заметили бы, если бы армяне действительно обладали этими ракетными комплексами.