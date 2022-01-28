Интервью # с известным израильским политологом, экспертом в области международного права Михаилом Финкелем:

— На этой неделе вице-премьер Катара заявил, что его страна полна решимости приложить все усилия для расширения отношений с Ираном в различных сферах. Что вы думаете по этому поводу?

— Я бы хотел напомнить читателям о конфликте Катара с Саудовской Аравией. Камнем преткновения в этом конфликте послужило отношение к Ирану. Иран является международным спонсором терроризма с точки зрения Саудовской Аравии и большинства страна Персидского залива. Тегеран финансирует квази-шиитских террористов – хуситов, которые постоянно нападают на объекты, включая гражданские, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

Чтобы обеспечить свои собственные финансовые интересы Катар просто лег под Иран, и является его марионеткой. Поэтому заявление катарского вице-премьера ничем меня не удивляет. Для того, чтобы иметь Иран своим другом, он всячески хвалит Тегеран и ведет проиранскую политику в регионе. Суннитские монархии Персидского залива ненавидят Иран, считают эту страну своим открытым врагом. Даже те страны, у которых нет дипломатических отношений с Израилем, как например та же Саудовская Аравия, тайно сотрудничают с израильской армией и разведкой, чтобы сдержать иранскую угрозу и не дать Тегерану обзавестись ядерным оружием.

— На встрече с главой Минобороны Азербайджана Закиром Гасановым президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что Израиль не может быть другом мусульманских народов. Согласны ли вы с подобным заявлением?

— Ибрагим Раиси является президентом страны, которая обвиняется многими государствами в международном терроризме. Напомним, что 18 июля 1994 года в Буэнос-Айресе иранская разведка и Корпус стражей исламской революции совершили теракт, взорвав Еврейский общинный центр. Подчеркну, не израильский, а еврейский, в котором находилось большое количество евреев-граждан Аргентины. Во время теракта погибли сотни людей, десятки были ранены. С того времени Аргентина объявила Иран государством, поддерживающим международный терроризм. Иран проводит многочисленные теракты по всему миру против граждан Израиля и евреев. Это подрыв автобуса с израильскими туристами в Бургасе (Болгария) в 2012 году, многочисленные атаки на еврейские объекты и синагоги по всему миру. Поэтому то, что говорит Раиси, совершенно нерелевантно. Это президент, как считает Израиль и многие другие страны, террористического государства. Того самого, которое финансирует хуситов и террористическую организацию «Хезболлах» в Ливане и Сирии, а также воюет против большинства мусульманских стран. Кому тут говорить об исламе?! Этим ханжам-аятоллам, которых ненавидит собственный народ?! Которые, дискриминируют и держат в ежовых рукавицах многомиллионное азербайджанское население Ирана? Заявление Раиси на этом фоне выглядит очень смешно.

Иранская политика ненависти к Израилю полностью доказала свое банкротство. У Израиля прекрасные отношения со многими мусульманскими странами. Это Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, Кыргызстан. У Израиля прекрасные отношения с ближайшими соседями — Египтом и Иорданией. В прошлом году Израиль подписал ряд договоров с ОАЭ по развитию высоких технологий, медицины и военного сотрудничества. Израиль подписал мирный договор с Бахрейном и Марокко. С последней страной подписан даже акт о взаимной военной помощи. Ведутся переговоры с Индонезий и Саудовской Аравией о возобновлении связей. Поэтому все, что говорит иранский президент – это блеф и ложь.

— Президент Турции Реджеп Эрдоган анонсировал, что в феврале текущего года президент Израиля Исаак Герцог посетит Анкару. Хотелось бы узнать ваше мнение по этому поводу?

— Эрдоган действительно идет на восстановление отношений с Израилем, что не может не вызывать моей личной похвалы. Между президентами Израиля и Турции было несколько телефонных разговоров. Израиль помогает Турции в Сирии. У наших стран существует огромный товарооборот, который уже превысил пять миллиардов долларов. У нас прекрасные отношения с турецким народом. Я надеюсь, что те шероховатости, которые были в прошлом, уже остались позади. Визит израильского президента в Турцию подтвердит эту линию.

— Как может сказаться потепление отношений Турции и Израиля на Азербайджане?

— Азербайджан всегда играл удивительную роль друга и стратегического партнера Израиля. Баку стремился убрать те шероховатости, которые наличествовали у Израиля и Турции последние 10-12 лет. В этом огромная заслуга президента Азербайджана Ильхама Алиева. Он много раз сглаживал те острые углы, которые были. Безусловно, Турция является стратегическим союзником и братским государством для Азербайджана. Израиль является стратегическим союзником и тоже очень близкой страной для Азербайджана, сыгравшей не последнюю роль в Отечественной войне 2020 года. Поэтому укрепление и улучшение израильско-турецких отношений не могут не радовать Азербайджан и не могут не укреплять эту страну. Когда два таких мощных союзника Азербайджана – Израиль и Турция хорошо ладят друг с другом, то это только на пользу Баку.