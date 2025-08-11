Глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран сообщил, что президент Грузии Михаил Кавелашвили по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана посетит Турцию.

В своей публикации в социальной сети Дуран отметил, что президент Грузии Кавелашвили по приглашению президента Эрдогана 12-13 августа посетит Турцию с официальным визитом.

«В рамках визита будут обсуждаться шаги, которые необходимо предпринять для дальнейшего развития сотрудничества со стратегическим партнером Грузией во всех областях, а также обменяться мнениями по актуальным региональным и глобальным событиям», — отметил Дуран.