Впервые с начала широкомасштабной агрессии в феврале Москва вдруг решила напомнить про пресловутый формат «3 + 3». Показательно, что пока об этом не заговорил Лавров, никто о нем и не думал вспоминать.

Итак, после встречи с главой турецкого внешнеполитического ведомства Мевлютом Чавушоглу в Анкаре на совместной пресс-конференции Сергей Лавров заявил: «Вы знаете, что по инициативе Турции был создан формат „3 + 3“ с участием трëх южнокавказских стран и их соседей — Турции, России и Ирана. Мы провели уже первую встречу в Москве. Грузинские коллеги не смогли участвовать, но мы подчëркиваем, что будем им всегда рады».

Очередная встреча в указанном региональном формате готовится в самое ближайшее время, сообщил Лавров.

Напомним, первая встреча в формате «3 + 3» прошла в конце 2021 года в Москве. Грузия отказалась от участия в такой платформе сотрудничества, поскольку справедливо обвиняет Россию в агрессии, и не присутствовала на той встрече, хотя место за ней в формате было сохранено. Позже посол Грузии в Турции Георгий Джанджгава заявил, что Грузия не будет участвовать и во второй встрече в формате «3 + 3». Да и вообще, МИД Грузии неоднократно и вполне ясно заявлял во всеуслышание, что не собирается реализовать какое бы то ни было сотрудничество со страной-оккупантом.

Говоря по совести, пора уже вообще забыть навсегда о таком формате – по крайней мере, до тех пор, пока Россией правят военные преступники. Непонятно, о чем думает Лавров, продолжая проталкивать идею «3 + 3», когда все ее потенциальные участники знают, что Москва прямо сейчас продолжает убивать и калечить невинных жителей Украины, и в буквальном смысле уничтожать, разрушать эту страну, забрасывая ее бомбами и ракетами.

У кого в здравом уме на таком фоне может возникнуть желание развивать какое-то региональное сотрудничество с неприкрытым агрессором? Подобное под силу разве что сумасшедшим, или таким же агрессорам, как Путин и его окружение. Но глава МИД РФ отнюдь не дурак, и тем непонятнее, что же заставляет его вспоминать о платформе «3 + 3», которая после начала этой войны стала чем-то еще более эфемерным, хотя идея эта и изначально казалась фантастической и нереализуемой. Ведь он мог бы промолчать, не напоминать об этом формате, и никто бы о нем и не вспомнил. Но нет, зачем-то вот надо Кремлю вновь вытаскивать эту ересь на свет Божий. Зачем?

На эти вопросы # ответили известные эксперты.

Гела Васадзе, ведущий эксперт Грузинского Центра Стратегического Анализа (GSAC):

— Нужно хорошо понимать, что для России сегодня критически важно любое участие в любых международных форматах. Визит Лаврова в Турцию был для российской дипломатии как глоток свежего воздуха для задыхающегося. Москве необходимо доказать, что несмотря на провал зимней и весенней военных кампаний в Украине, изоляции от самых больших мировых рынков и технологий, кто-то ещё верит в способность России быть игроком если не на мировом, то хотя бы на региональном уровне. И формат «3 + 3» едва ли не единственный, где Москва может показать всему миру — смотрите, мы ещё сильны, с нами ещё считаются, мы способны решать задачи и к нам прислушиваются. Вопрос только в том, сделают ли другие участники этого едва родившегося формата такой царский подарок Кремлю, и если сделают, то что за это потребуют взамен.

Игорь Семиволос, известный украинский аналитик, исполнительный директор Центра ближневосточных исследований (Киев):

— Вероятно, прежде чем ответить на ваш конкретный вопрос, стоит рассмотреть внешнеполитическую активность страны-агрессора в более широком контексте. Последние несколько недель отмечены активными усилиями внешнеполитического ведомства Московии по продвижению своей позиции и нарратива в странах, которые принадлежат к остальному миру. Речь идет в первую очередь о странах, которые демонстрируют показной нейтралитет в российско-украинской войне. Серия визитов московских чиновников на Ближний Восток и в Африку, заигрывание с Китаем и соблазнение Индии дешевой нефтью – часть российской стратегии по преодолению последствий вводимых против агрессора санкций. Примечательно, что Москва развернула в этих странах полномасштабную информационную войну, возбуждая ненависть к Западу и в первую очередь к США. Складывается ощущение, что кремлевские старцы пытаются вернуться в свою боевую юность формата «ТАСС уполномочен заявить…».

Второй немаловажный аспект московитской активности — попытка представить обстоятельства таким образом, что ничего не изменилось, ничего катастрофического не произошло, а полномасштабная война на европейском континенте маленький эпизод, не создающий особых проблем. Конечно, это блеф, но московиты почему-то уверены в результативности своей хитрости.

В этом же ключе стоит рассматривать и не к месту упомянутую формулу «3 + 3», тем более что сказано это было в контексте прошедшей встречи с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Лавров явно хотел подыграть турецким партнерам, намекая о Турции как инициаторе этого процесса. Другое дело, что инициатива возникла в другое время и при других обстоятельствах и сейчас явно неуместна.

Расим Мусабеков, политолог, депутат Милли меджлиса:

— «3 + 3» — это не российская, а турецкая инициатива. Хотя Турция активно участвовала в дипломатических усилиях по прекращению Второй Карабахской войны, ее подписи под Трехсторонним заявлением нет. Получилось так, что Москва осталась единоличным модератором армяно-азербайджанского конфликта, ввела в Карабах свой миротворческий контингент, а Турция всего лишь стала участником Центра мониторинга за соблюдением режима прекращения огня. Формат «3 + 3» включал Турцию в число акторов Южного Кавказа. При таком варианте оставлять в стороне Иран и даже не горевшую желанием участвовать в данном формате Турцию было неправильно. Однако вторжение России в Украину и сопряженные с этим процессы отвлекли внимание Москвы от Южного Кавказа.

А вспомнил об этом формате глава МИД РФ потому, что Россия находится в глухой дипломатической изоляции, и любое присутствие на международной платформе позволяет представить хотя бы в пропагандистском виде Россию как великую державу, продолжающую не только участвовать, но и решать вопросы многостороннего сотрудничества.

Правда, следующая встреча должна состояться в Тегеране, а иранские власти никак не договорятся с США по ограничению своей ядерной программы. СМИ пишут о том, что ИРИ накопила уран высокой степени обогащения, позволяющий сконструировать ядерный боеприпас. В связи с этим Израиль, Саудовская Аравия заявляют о том, что не допустят этого. Так что, хорошо, если не возникнут новые, более опасные очаги военного напряжения и встречу в формате «3 + 3» удастся провести, хотя бы в усеченном (без Грузии) формате, например, министров транспорта. Сегодня это та повестка, которая важна для всех.