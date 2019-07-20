Испанская федерация футбола открыла дело против Барселоны и Гризманна из-за жалобы Атлетико

Федерация футбола Испании открыла дело в отношении Барселоны из-за покупки Антуана Гризманна, сообщает AS.

Причиной тому стала жалоба президента Атлетико Энрике Сересо о нарушении каталонским клубом правил Федерации.

Суть нарушения в том, что, согласно утверждению Сересо, Барселона заключила соглашение с игроком еще в марте, а заплатила за него уже летом, когда сумма отступных снизилась в соответствии с условиями контракта.

Атлетико требовал от «сине-гранатовых» заплатить еще 80 миллионов к 120 уже заплаченным, а после обратился в Федерацию.

По дело начато расследование с целью выяснить, нарушила ли правила Барселона или нет.