«Барселона» подаст в суд на «Атлетико» из-за ситуации с Антуаном Гризманном.

Как пишет ESPN со ссылкой на источники, близкие к каталонскому клубу, в «Барсе» считают, что «Атлетико» обязан уже сейчас выплатить 40 млн евро за Гризманна, так как в прошлом сезоне он сыграл более 45 минут в 30 из 37 матчей, в которых мог выйти на поле.

«Атлетико» же полагает, что для активации этой клаусулы Гризманн должен отыграть более 45 минут в половине матчей за два сезона в клубе.

Источники сообщают, что «Барса» изучила условия договора и теперь убеждена в своей правоте. Каталонский клуб считает, что «Атлетико» неверно трактует условия соглашения.

Тренер «рохибланкос» Диего Симеоне считает, что француз сможет помочь команде и в последующие сезоны, но «Атлетико» опасается платить 40 млн евро за игрока, которому в конце нынешнего сезона исполнится 32 года.

«Барселона» не хочет возвращения Антуана, так как его зарплата в размере более 20 млн евро в год станет проблемой для клуба в условиях лимита трат, установленного Ла Лигой.

В этом сезоне Гризманн пять раз подряд выходил на замену в матчах «Атлетико» после 60-й минуты. Сообщалось, что француза продолжат выпускать на поле во 2-м тайме до тех пор, пока «Барса» не согласится снизить сумму выкупа. (sports.ru)