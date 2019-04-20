Иса Меликов: «После «Евровидения» мы увидим другого Чингиза!»

Креативный продюсер и музыкальный директор азербайджанской делегации «Евровидения» Иса Меликов в преддверии главного песенного конкурса рассказывает # о подготовке Чингиза Мустафаева, раскрывает эксклюзивные подробности того, как Азербайджан намерен удивлять Европу, и признается, на какое место мы можем рассчитывать в финале:

— Как продвигается подготовка азербайджанского артиста к конкурсу «Евровидение»?

— В данный момент мы активно работаем над сценическим номером, детали которого пока что держатся в секрете. Но уверяю вас, выступление Чингиза Мустафаева удивит даже самых искушенных фанатов конкурса. Номер будет интересный, необычный, и очень технологичный. А если еще учесть и то, что Азербайджан закрывает второй полуфинал, нет сомнений в том, что наше выступление запомнится всем.

— Планируется ли промо тур Чингиза в рамках евроконкурса?

— Нет, промо тур мы не планируем. На мой взгляд, эта тенденция утратила свою актуальность в эпоху социальных сетей. Я убежден в том, что туры потеряли свою эффективность, и уже не работают так хорошо, как раньше. Артист и команда полностью сконцентрированы на постановке номера и репетициях.

— Подготовка проходит в Баку?

— Нет, в Киеве.

— То есть, уже 12-ый год подряд нашего исполнителя снова готовит Украина? Почему, учитывая, что эта страна окончательно дискредитировала себя в глазах Европейского вещательного союза и многочисленных фанатов евросонга…

— В этом году подготовкой исполнителя впервые занимается наша команда. Если вы имеете в виду украинскую компанию Media Ltd, то она больше не является нашим партнером. Генеральным продюсером является популярная телеведущая ОТВ и комментатор «Евровидения» Усния Магеррамова, она же является главой азербайджанской делегации. В нашей команде есть специалисты и из других стран, в том числе Дании, Кипра, Швеции, Украины и России. Не понимаю вопрос, в чем Украина дискредитировала себя…

— Тем, что изо всех сил пытается политизировать конкурс, а в этом году еще и тем, что страна оказалась за бортом конкурса. Победительница национального отбора Украины Maruv назвала условия контракта «кабальными». Другие артисты также не пожелали выступить за свою страну…

— Я не вижу никакой драмы в том, что Украина в этом году не примет участие в конкурсе. Да, там был скандал, да, не совсем красивый, можно и нужно было его избежать. У них не получилось. Но в истории конкурса «Евровидение» это не первый случай, когда та или иная страна выходит из участия, а затем возвращается.

— Но крайне редко это связано с политическими мотивами. Любая попытка политизировать конкурс противоречит его уставу…

— У меня отрицательное отношение к политизации конкурса любой страной. Я не слышал фактов политизации «Евровидения» Украиной. Не согласен с тем, что эта страна политизирует конкурс.

— Об этом много писали… Но давайте вернемся к Азербайджану. С 2014 года наши артисты не попадают в первую десятку «Евровидения», а в 2018 году Айсель Мамедовой вообще не удалось выйти из полуфинала. С чем вы это связываете, учитывая, что прежде мы всегда были на верхушках итоговой таблицы?

— Думаю, тут несколько факторов, и каждый год это могут быть разные причины. Возможно, были какие-то упущения в пиаре, возможно в песне, сценическом номере… Совокупность каких-либо факторов могла сыграть ключевую роль. С одной стороны, это хорошо, что Азербайджан приучил своего зрителя к постоянно высоким результатам. С другой стороны, не каждой стране удается постоянно занимать хорошие места на конкурсе. Но, согласен, что нужно всегда держать планку. Радует, что в целом статистка Азербайджана одна из лучших на «Евровидении». Фанаты и организаторы любят Азербайджан, и всегда отмечают хороший уровень наших выступлений.

— В этом году основная борьба на «Евровидении» развернется между мужчинами. Согласно фанатским и букмекерским данным, это Лука Хэнни, Дункан Лоуренс, Сергей Лазарев. Кого из них вы считаете главным конкурентом Чингиза?

— В этом году на конкурсе много харизматичных артистов, но наш Чингиз лучше всех! Конкурентами считаю Дункана Лоуренса, итальянского певца Махмуда, и, возможно Джона Лундвика из Швеции.

— То есть, из артистов, лидирующих в рейтинге букмекеров, вы выделяете только голландского артиста Лоуренса…

— Азербайджан, к примеру, в финале на 14 месте, а в полуфинале нам отдают 2 место. Сравнивая букмекерские данные полуфинала и финала, я пришел к выводу, что не исключено психологическое воздействие на жюри и на зрителей путем ставок некоторых стран на самих себя. Почему я делаю такой вывод? Если за страну голосуют обычные люди, и это обычные ставки, то результаты в финале и полуфинале должны быть идентичными. Но то, что мы видим, говорит о другом.

Во всяком случае, мы ставим перед собой задачу сделать все возможное, чтобы показать красивое, яркое и профессиональное шоу. А там уже, все решат жюри и зрители.

— Существует формула успеха на «Евровидении» на ваш взгляд?

— Несмотря на то, что этот конкурс принято считать самым непредсказуемым, на самом деле, формула победы все же имеется. Но она, на мой взгляд, несколько нестабильная субстанция, которая постоянно меняется. Это некий живой организм, который растет каждый раз, то в одну, то в другую сторону. То, что работало в прошлом году, может не сработать в этом. Порой, решающим фактором победы того или иного исполнителя, как бы это странно не показалось, может оказаться голосование той или иной дружественной страны. К примеру, мы лишились стабильных 12 баллов на «Евровидении» после того, как из конкурса вышла Турция.

Но в конечном итоге, сколько бы не говорили и не писали о т.н. «соседском» голосовании, главные факторы успеха на евросонге, это – песня и номер.

— Кстати, о песне. Какова заинтересованность азербайджанских композиторов в конкурсе на лучшую песню для участника «Евровидения», которую проводит Общественный телеканал? Каков уровень этих песен?

— В этом году, как известно, в конкурсе на лучшую песню победил композитор Борислав Миланов. Песня была отобрана из более чем 300, присланных на конкурс. Я прослушал абсолютно все песни. Была даже песня, присланная автором из Бразилии.

Мне многое не понравилось. И я честно скажу, вопрос не в том, что песня наша или зарубежная. Присылают очень много непонятных композиций. Говоря об уровне наших песен, я не могу сказать, что они лучше или хуже. Начнем с того, что их очень мало. В этом году, к примеру, было всего 10. Существует конъюнктура рынка, которая вырабатывает те или иные композиторские навыки.

Наш рынок требует другие песни, поэтому местным композиторам сложно взять и резко перестроиться. А европейцы постоянно работают на этот рынок и для того, чтобы написать песню для «Евровидения», им не нужно перестраиваться. Это очень важный момент. Поэтому в этом они выигрывают у наших мьюзик мейкеров.

Из 10 присланных нашими авторами песен на конкурс одна была очень достойная, и дошла до «шорт» листа.

— Насчет перестраиваться. Чингизу Мустафаеву также пришлось это сделать, ведь его образ и песня для «Евровидения» полностью отличаются от того, что он делал раньше.

— Чингизу действительно пришлось полностью сменить не только имидж, но и направление, образ, стиль. Из парня с гитарой, который великолепно исполнял фламенко, он превратился в европейского артиста, поющего прогрессивный поп.

Основная задача, которая стояла перед Чингизом в этом и заключалась: показать что-то новое. Он с ней прекрасно справился.

— Как сам Чингиз воспринял эти изменения?

— Ему очень нравится его новый стиль. Мне нравится в Чингизе то, что мало того, что он прислушивается к тому, в каком направлении ему надо двигаться дальше, он еще и старается сам привнести что-то новое. И это новое не из его прошлого, а совершенное новые элементы. Чингиз обладает качествами, которые помогают ему двигаться вперед. Он ищет новые формы и хочет совершенствоваться.

Мы общались с ним на эту тему, и он признался мне, что ему очень нравится то, что он сейчас делает, хотя раньше он и представить себе не мог, что будет работать в другом амплуа. Он сказал, что хочет поработать в этом новом образе и после конкурса. Так что, не исключено, что после «Евровидения» мы увидим другого Чингиза.

— Намерены ли вы продолжить с ним сотрудничество после конкурса?

— Мы не обсуждали вопрос совместной работы, но если у него будет желание и время, то почему бы нет? Он очень интересный артист. Я люблю трудолюбивых людей, а он как раз таким и является. Взять хотя бы метаморфозы с его внешностью. Все видят, как он изменился внешне, занялся спортом. Это говорит о его воле, и о том, что он не сдается и идет вперед. В музыке то же самое. Это хорошая черта для артиста.

— Какой у него сейчас распорядок дня?

— После завтрака он идет на урок английского, потом у него спорт. После – занятия по вокалу и хореографии, затем репетиция по постановке номера. Поздний ужин и спать. Вот в таком насыщенном режиме идет его подготовка к конкурсу. В таком ритме он будет работать до начала мая, пока мы не отправимся в Тель-Авив.

— Чингиз будет общаться с журналистами на английском?

— Скорее всего, у нас будет переводчик.

— Кто поедет поддержать певца из его близких людей?

-Конечно, каждый артист поет для всех, но для него очень важно, чтобы в зале был кто-то, ради которого ему всегда хочется сделать чуточку больше, чем для всех остальных. Для кого-то это могут быть родители, для кого-то любимый человек или дети. Это очень важный фактор для любого артиста.

Насколько мне известно, поддержать Чингиза поедет его мама. И я надеюсь, что ее присутствие в зале придаст ему дополнительный стимул. Я верю в хорошее место. У меня есть такое предчувствие, а оно меня никогда не подводило.

— Может банальный вопрос, но все же – есть ли у вас талисман на удачу?

— Есть. Это наш флаг, с которым я не расставался весь день и всю ночь, после победы Эльдара Гасымова и Нигяр Джамал на «Евровидении» в 2011 году, в Дюссельдорфе. Я знаю, что весь Баку ликовал, люди вышли на улицы, все были с флагами. Мы там тоже устроили небольшой праздник, пришли наши соотечественники. Так вот я из рук не выпускал этот флаг всю ночь.

Это и есть мой талисман.

Я возьму его с собой в Тель-Авив, и отдам Чингизу, когда он будет сидеть в гринруме, ожидая результаты, флаг будет у него. И пусть энергетика той нашей славной победы принесет нам очередную удачу, на этот раз в Израиле.