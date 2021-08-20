16 августа Общественное телевидение Азербайджана объявило о возвращении на европейский песенный конкурс «Детское Евровидение». В тот же день была представлена представительница нашей страны — финалистка первого сезона азербайджанской версии шоу «Голос. Дети» Сона Азизова.

Как сообщает #, сразу после этого был дан старт конкурсу на лучшую песню для азербайджанской конкурсантуи «Детского Евровидения».

В интервью # глава азербайджанской делегации конкурса «Евровидение», известный продюсер и композитор Иса Меликов сообщил, что конкурс открыт для всех авторов, в том числе зарубежных:

«Мы ищем крутую запоминающуюся песню. Я думаю, что таким образом я могу склонить чашу присылаемых песен по жанрам в ту или иную сторону, поэтому не хотел бы говорить о том, какого жанра должна быть песня. Хочется послушать все, что пришлют. Для нас важна хитовость», — заявил Меликов, подчеркивая, что у Соны Азизовой замечательные вокальные данные и смело можно писать и присылать песню для голоса с большим диапазоном.

Глава делегации также сообщил, что поскольку конкурс только начался, на данный момент поступило небольшое количество заявок, намекая, что все еще впереди.

По словам Исы Меликова, юную азербайджанскую конкурсантку будет готовить местная команда, которая, имея обширный международный опыт, сделает все на должном уровне.

Соне Азизовой 12 лет, это будет первый в ее жизни крупный международный голос. Девочка уже зарекомендовала себя перед отечественным зрителем и жюри как талантливую артистку, продемонстрировав всем свои потрясающие вокальные данные.

19-й конкурс песни «Детское Евровидение» состоится 19 декабря 2021 года на сцене музыкального комплекса La Seine Musicale в Париже. Конкурс станет первым в истории «Детского Евровидения», проведенным во Франции.