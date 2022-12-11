Триумфатор песенного конкурса «Евровидение-2011» Эльдар Гасымов получил приглашение от Общественного телеканала присоединиться к оргкомитету по подготовке азербайджанского участника на конкурс.

Сообщая об этом на своей странице в соцсети Facebook, Эльдар Гасымов написал:

«Начиная с судьбоносного 2011 года, меня связывает с Евровидением многое, но в первую очередь это незабываемые эмоции. Теперь пришло время, и — приглашение снова вернуться в семью ESC (Еurovision Song Contest, Авт.), но уже в профессиональном плане. Я принял предложение Общественного телеканала стать музыкальным продюсером азербайджанской делегации на конкурсе «Евровидение-2023».

Подписчики и фанаты принялись поздравлять певца, желая ему успехов на новом, но хорошо знакомом поприще.

Напомним, что ранее пост главы азербайджанской делегации «Евровидения» покинул известный азербайджанский продюссер и композитор Иса Меликов. Он признался, что с проектом его связывают только самые тёплые и светлые воспоминания с 2009-го года, однако, «настало время двигаться дальше и заняться теми проектами, разработка которых идёт уже не первый год».

«На следующий год у меня в планах осуществить, наконец, свой первый авторский концерт, подготовка к которому начнётся сразу после нового года, а также старт ещё одного проекта, который пока держу в секрете. С телеканалом ИТВ и с руководством телеканала в частности у меня сложились прекрасные взаимоотношения, впереди много намеченных планов и мы будем работать по очень интересным направлениям в 2023 году», — подчеркнул экс глава делегации.

Он также пожелал новому главе делегации и всей евровидийной команде удачи, ярких артистов, хитовых песен, огромное количество 12 points и покорения новых высот, пообещав, что в мае будет держать за них кулачки.

Отметим, что новым главой делегации Азербайджана на «Евровидении» стал Васиф Мамедов, занимающий пост заместителя генерального директора Общественного телевидения и радиовещания.