Иранские бизнесмены обсуждают торговый маршрут от Крыма к Каспию

РФ и Иран обсуждают создание торгового маршрута от крымских портов к Каспийскому морю через Волго-Донской канал, заявил постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.

«Ряд бизнесменов из Ирана уже заявили о своей готовности выстраивать торговлю по следующему маршруту: крымские порты – Волго-Донской канал – Волга – Каспийское море – Иран», — приводит слова Мурадова газета «Известия«.

Постпред пояснил, что данный маршрут является самым коротким и экономичным путем. Мурадов добавил, что автомобильное и железнодорожное сообщение также получит развитие благодаря открытию Крымского моста. «Торговать станет еще легче со стартом железнодорожного сообщения. Маршрут для поездов планируется следующий: Крым, Северный Кавказ, Азербайджан и далее в Иран», — сказал он.

Кроме того, крымские парламентарии обсудят торговлю с Сирией, посетив 6 сентября Дамасскую ярмарку. По словам Мурадова, в сентябре будет создана двусторонняя крымско-сирийская рабочая комиссия, планируется подписание соглашения о создании совместной судоходной компании.

«Сирия также выразила желание открыть в Крыму свой торговый дом, это мы тоже обсудим в ходе встречи в Дамаске», — отметил политик.

39 просмотров