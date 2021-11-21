Иран и Азербайджан в ближайшие недели могут подписать соглашение о совместной разработке нефтегазовых месторождений на Каспийском море.

Как передает Report со ссылкой на агентство Shana, об этом заявил министр нефти Ирана Джавад Оуджи после прошедшей в Тегеране встречи с вице-премьером Азербайджана Шахином Мустафаевым.

«Конструктивная встреча прошла с азербайджанской делегацией, и были достигнуты важные договоренности», — цитирует его агентство. Политик выразил надежду, что «в течение ближайших недель будет подписано хорошее соглашение с Азербайджаном в нефтегазовой сфере и разработке месторождений нефти и газа на Каспийском море».

«В ходе переговоров достигнута договоренность о своповых поставках газа в Азербайджан через Иран из соседних стран, включая Туркменистан», — добавил он.

В августе иранская сторона объявила об обнаружении крупнейшего в стране месторождения природного газа в иранском секторе Каспийского моря, которое получило название «Чалус».