Иран под санкциями – экономически выгодная для Москвы операция

Иран оказался в тупике собственной политики, таким мнением поделился с «Зеркало», иранист Игорь Панкратенко.

По словам эксперта, главная задача антииранской коалиции заключается в том, чтобы изолировать Иран от международного сообщества.

«В отличие от прошлых попыток, в нынешних условиях эти планы реализуются успешно. Иран стал токсичен, он теряет союзников и поддержку тех, кто раньше поддерживал его. Поэтому ситуация складывается следующим образом: Иран постепенно оказывается в международной изоляции, как экономической, так и политической. Это составляет суть стратегии Трампа против Тегерана. Естественно, саудиты и израильтяне настаивают на том, чтобы ударить по Ирану, но администрация Трампа очень жестко их осаживает, так как не планирует военного обострения», — отметил эксперт.

Эксперт считает, что ситуацию вокруг Ирана не стоит чрезмерно драматизировать, «на военный конфликт никто не настроен, США абсолютно это не надо, с учетом того, что в 2020 году ожидаются президентские выборы».

«Белый дом не допустит, чтобы ситуация вышла из — под контроля. Политические элиты Вашингтона сделали очень правильные выводы из тех ошибок, которые совершил Обама в ближневосточной политике. Они не собираются воевать без гарантированной победы, как это было в Афганистане или в Ираке. Какие-то разовые акции, по типу ударов по иранским объектам в Сирии, это вполне возможно, но большой войны никто развязать не позволит», — добавил аналитик.

Говоря об ирано-российских отношениях, Панкратенко подчеркнул, что отношения с США для России важнее, чем отношения с Ираном.

«Поэтому при всей официальной риторике, осуждающей политику Вашингтона, Россия никогда не предпримет практических шагов, для того чтобы обойти американские санкции или каким-то образом их облегчить. Иран для Кремля — это раздражающий фактор, который можно шевелить и создавать определенные проблемы американцам. На саммите в Осаке российская сторона попыталась предложить себя Трампу в качестве посредника в урегулировании ирано-американских противоречий. Трампа это предложение не заинтересовало, а российская сторона не стала развивать эту тему» – добавил он.

Что же касается Сирии, то там есть противоречия между странами, особенно это касается вопроса будущего, поэтому Россия стремится уже сейчас ослабить позиции Тегерана и его активность в Сирии, считает политолог.

«Это объективно совпадает с интересами США, Израиля и Саудовской Аравии», — сказал он.

Он также добавил, что не стоит забывать и то, что Россия является выгодополучателем от санкций, которые приняли США в отношении иранской нефти.

«США вытесняют иранскую нефть на мировых рынках, а Россия, Саудовская Аравия и Ирак замещают эту нефть своей и получают от этого выгоду. Иран под санкциями – это выгодная для Москвы операция с экономической точки зрения», — подытожил он.