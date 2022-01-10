Администрация президента США Джо Байдена и ее союзники рассматривают возможность принятия новых жестких санкций против России в случае ее вторжения в Украину, передает Deutsche Welle.

В числе прочего РФ может быть внесена в список государств, на которые распространяются наиболее жесткие экспортные ограничения. Речь идет о таких странах, как Куба, Иран, КНДР и Сирия, сообщили в воскресенье, 9 января, западные СМИ со ссылкой на информированные источники.

В этом случае под запретом окажется экспорт в Россию электроники, в том числе бытовой, программного обеспечения и технологий. «Это нанесет удар по амбициям России в области высоких технологий, например, в области искусственного интеллекта или квантовых вычислений», — сообщило агентство AP.

В свою очередь агентство Reuters отмечает, что в случае таких санкций под запрет подпадут не только электроника и программное обеспечение, произведенные непосредственно в США, но и продукция из других стран, при создании которой в значительной мере использовались американские технологии.

Между тем газета The New York Times (NYT) сообщила, что Белый дом рассматривает возможность вооружения «украинских партизан», которые будут «бороться с оккупацией» в случае вторжения российских войск в Украину. При этом все источники отмечают, что никаких решений пока не принято, и США и их союзники в Европе по-прежнему надеются, что кризис удастся преодолеть и Россия не начнет военную операцию против Украины.

Агентство Bloomberg отмечает, что администрация Байдена ужесточает тон в преддверии запланированных на предстоящую неделю переговоров с Россией по вопросам безопасности в Европе. Западные и украинские источники с осени 2021 года сообщают, что Россия осуществляет массированную переброску войск и военной техники к границе с Украиной. По их мнению, это может быть подготовкой к вторжению. Власти России категорически отрицают планы военной операции на украинской территории и в свою очередь обвиняют Запад в вооружении Украины и проведении учений возле российских границ. Кремль также требует от НАТО гарантий, что Украину не примут в Североатлантический альянс, передает Грузия Online.

Тут наиболее интересно, конечно, то, что на Россию могут наложить самое жесткое экспортное эмбарго, которое до этого применяли только к Кубе, Ирану, КНДР и Сирии. Мы знаем, что этим государствам живется очень несладко, не говоря уже о том, что из-за таких санкций в них искусственно заторможен любой технический прогресс. Достаточно вспомнить ту же Кубу. Насколько реально обложить таким же образом большую Россию, с тем, чтобы Путин и его сторонники как-то отвлеклись от агрессивных экспансионистских устремлений в отношении соседей и занялись наконец решением более актуальных проблем внутри своей страны?

Ситуацию по просьбе # прокомментировали известные иностранные эксперты.

Евген Магда, директор Института мировой политики (Украина):

— Хочу отметить несколько моментов. Во-первых, очевидно, что любые санкции со стороны США и стран Запада могут быть введены против РФ только после расширения российской агрессии против Украины. Превентивными они, безусловно, не будут. Честно говоря, мне странно смотреть на то, что планируют вводить санкции, которые не позволят России покупать мобильные телефоны или какие-то суперкомпьютеры. Возможно это и важно, но в среднесрочной перспективе, как минимум. Напомню, что реально санкциями можно кого-то поставить на место, если эти санкции поддерживает значительная часть мирового сообщества. Пока такого санкционного фронта против России я, к сожалению, не наблюдаю.

Во-вторых, очевидно, что сегодня важна военно-техническая поддержка Украины. Тональность заявлений России свидетельствует, что она не собирается отступать и намерена требовать так называемых гарантий безопасности всё более и более громко. Вот только готов ли к этому Запад? По крайней мере, к осознанию того, что подобное согласие хотя бы на одну из затребованных гарантий будет означать его тяжелое поражение, которое станет ключом и к дальнейшим поражениям? Я очень надеюсь, что и страны НАТО, и страны ЕС это хорошо понимают.

И, собственно, напоследок – Украина настроена на то, что она будет максимально сопротивляться российскому давлению, независимо от того, какой будет помощь или позиция Запада. Я уверен, что эту готовность разделяют миллионы граждан Украины и разделяют наши друзья во всем мире. Это хорошо понимают и в России, поэтому будут и дальше играть на повышение ставок. К сожалению, Россия достаточно хорошо понимает, как работает западная политическая машина и пытается максимально использовать это в своих интересах. Но если реально отвечать на все российские выпады, то противодействовать Кремлю вполне возможно.

Я не верю в возможность введения санкций, которые заставят Путина отвлечься от его экспансионистских планов, по той простой причине, что Россия занимает самую большую территорию в мире, у нее есть ядерное оружие и более $600 млрд золотовалютных ресурсов. То есть, ввести против нее санкции, которые будут действовать здесь и сейчас, которые вызовут серьезные социальные потрясения внутри российского общества, на мой взгляд, практически невозможно.

Глеб Парфёнов, глава департамента безопасности Центра политических исследований «Доктрина» (Киев):

— Действия США относительно санкций и экспортных ограничений носят превентивный характер. Их потенциальный ввод должен как-то остудить пыл кремлевских властей. Но как видим, они могут не возыметь эффекта. Те же угрозы относительно системы SWIFT себя не оправдали, так как за годы конфронтации Россия смогла в этом плане надеяться на Китай как на резервный элемент. Ведь стоит понимать, что ввод санкций после возможного вторжения повлияет на Россию далеко не сразу. Что и видится рядом государственных деятелей как недостаточная помощь.

Таковым же можно считать и заявление относительно «украинских партизан», все это делается для того чтобы запугать Россию от возможных действий против Украины. Ведь мы прекрасно понимаем, что в Вооруженных силах Украины достаточно сил, чтобы противостоять агрессии. Сейчас не 2014 год, и армия готова к войне как никогда, фактически она ее сейчас против России и ведет на Донбассе. Даже несмотря на массированную переброску войск со всех военных округов России, у нее недостаточно сил чтобы проводить оккупацию Украины. ВСУ способны поставить под ружье количество солдат равное 1 к 1 той силе, что стоит у границы страны в кратчайшие сроки.

Потому возникают вопросы относительно понимания ситуации в Кремле, ведь им нужно больше людей для выполнения хотя бы минимальных задач. И здесь уже можно иначе смотреть на опыт событий в Казахстане, так как Россия уже в своих СМИ старается навязать образ страны-террориста Украине. Что, если Россия объявит Киев террористической угрозой? Как поведет себя ОДКБ в этой ситуации? Вполне вероятно, что Украине в таком случае придется иметь дело не с одной Россией, а с целым военным блоком, что усложняет существенно ситуацию. Так как Беларусь может «легально» участвовать в войне против Киева. И как себя поведут страны НАТО в таком случае — тоже вопрос.

Ситуация же для населения России, разумеется, с каждым месяцем будет ухудшаться. Минимальная зарплата в Украине в долларовом эквиваленте уже выше чем в России. Инфляция, которую невозможно остановить на данный момент, сжирает реальные доходы россиян, а ипотечный и кредитный кризис грозят в ближайшем будущем рядом серьезных экономических проблем. Ведь из 24 трлн рублей кредитов, 1 трлн это уже реальные неплатежи, и их сумма лишь будет увеличиваться со временем. Потому, естественно, Россию можно экономически вогнать в состояние Сирии или КНДР, но это не гарантирует решение проблемы. Как показывают соцопросы и социологические исследования, население готово поддерживать курс власти даже в условиях жестких экономических проблем.