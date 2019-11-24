Ирак усилил меры безопасности на границе с Сирией

Иракские пограничники усилили меры безопасности по всей границе с Сирией, чтобы не допустить проникновение террористов на территорию страны, сообщает иракское агентство INA, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее телеканал NBC сообщал, что боевики террористической группировки «Исламское государство», покидая территорию Сирию, перемещаются в неконтролируемые горные районы на севере Ирака.

«Командование сил пограничной службы (Ирака) начало устанавливать оборонительные укрепления вдоль пограничной полосы между Ираком и Сирией в провинциях Найнава и Анбар для предотвращения контрабандной деятельности или проникновения террористов», — говорится в сообщении агентства.