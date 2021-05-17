«Кремль усилил подрывную деятельность изнутри страны через пятую колонну»

На днях внимание всех новостных изданий привлекло еще одно громкое и знаковое событие в Украине. Власти этой страны предъявили обвинение в госизмене и посадили под домашний арест кума Путина Виктора Медведчука. Он считается самым влиятельным пророссийским политиком в Украине, и возглавляет промосковскую партию «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Медведчука подозревают в покушении на хищение природных ресурсов, разглашении гостайны российским спецслужбам и антиукраинской деятельности. Вместе с ним по делу проходит его соратник Тарас Козак.

Это, конечно, удар по интересам Москвы и лично по Путину, иначе, наверное, не обгладывали бы сейчас вовсю эту тему кремлевские телепропагандисты. Но насколько это болезненный удар? Ведь постсоветские страны, страдающие от экспансионистских устремлений Кремля, действительно должны учиться как-то бороться с этими аппетитами. Можно ли считать, что в данном случае Зеленский и его команда избрали верный, действенный инструмент ответного воздействия? Какие еще методы борьбы могли бы применить, изобрести постсоветские страны в свою защиту?

Своим мнением по этому поводу поделились с # известные украинские эксперты.

Анатолий Пинчук, глава правления Института безопасности Восточной Европы:

— Направленность действий Зеленского в данном случае (с Медведчуком) верна. Но эта же ситуация обнажила и слабость спецслужб (СБУ) и правоохранительных органов, а также коллапс судебной системы.

На самом деле, нет другого пути, кроме восстановления институциональной состоятельности данных стркутур, очистки их от российских агентов и коррупционеров и построения эффективной системы обеспечения национальной безопасности, координируемой СНБО. Опыт стран Восточной Европы также это показывает.

Следующим этапом очищения от российского внутриполитического влияния может стать координация на межгосударственном уровне соответствующих структур.

Михаил Гончар, президент Центра глобалистики «Стратегия ХХI», главный редактор журнала «Черноморская безопасность»:

— Виктор Медведчук – не просто первый из когорты пророссийских политиков в Украине. Он – давний агент влияния Кремля. Является ли он кем-то больше, чем агентом влияния, полагаю, может стать известно в ходе расследования. Следующим может быть Андрей Деркач, который известен не менее чем В.Медведчук и который не скрывает своего спецслужбистского прошлого.

По решению Совета национальной безопасности и обороны Украины, были предприняты шаги, которые должны были иметь место еще в прошлом. Но лучше поздно, чем никогда.

Основной, движущий президентом Зеленским мотив, состоит в том, чтобы нейтрализовать угрозу своей власти со стороны пятой колонны путинской России. Надеюсь, к нему пришло понимание того, что заглядывать в глаза Путину абсолютно бесполезно и ни к чему не приведет, поскольку Кремль не только активизировал боевые действия своими проксиз на востоке Украины, но и усилил подрывную деятельность изнутри страны через пятую колонну, олицетворяемую В.Медведчуком.

Сейчас идет зачистка схем финансирования деятельности бизнес-политического конгломерата кума Путина. Служба безопасности Украины обрубает щупальца кремлевского спрута в информационной и бизнес-сфере. Бизнес-схемы В.Медведчука, ориентированные на финансирование деятельности пророссийской оппозиции, осуществлялись через партнера и соратника Тараса Козака, а также с помощью супруг обоих. Это позволяло куму Путина быть “чистым политиком”. Хотя все понимали, что таковым он не является, будучи просто удлинителем рук Кремля.

Одним из основных каналов получения средств для подрывной деятельности был бизнес на продаже нефтепродуктов от “Роснефти”, которая не могла работать на рынке Украины, поскольку была под санкциями. Поэтому, была налажена схема через компанию-посредника, зарегистрированную в Швейцарии. Она была недавно разрушена СБУ. Жаль, что азербайджанская дочка SOCAR решила “помочь” схеме Медведчука и хочет стать оператором поставок продукции “Роснефти” в Украину. Полагаю, что такое решение, каковы бы ни были его мотивы, позитива имиджу азербайджанской госкомпании, как и Азербайджану в целом, не добавит. А структуры SOCAR в Украине попадут под тщательный мониторинг СБУ и СНБО Украины.