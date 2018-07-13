Инвалидность одна — пенсии разные

В 1979 году Советский Союз ввел войска в Афганистан. В стране появились 18-20 летние инвалиды войны. Инвалиды Афганской войны были приравнены к лицам, получившим увечья во время Великой Отечественной войны. Им также как инвалидам ВОВ выплачивалась пенсия. Размер пенсии зависел от степени полученных увечий.

Если ранение было незначительным, солдаты приравнивались к лицам, получившим производственную травму (выплачивался процент от минимальной заработной платы — до 60 рублей). По засекреченному постановлению от 1983 года «О льготах военнослужащим…» специальные денежные выплаты получали родственники погибших в Афганистане солдат.

Инвалиды афганской войны наравне с ветеранами Великой Отечественной получали единовременные выплаты в размере трех месячных окладов денежного содержания.

Инвалиды Карабахской войны также получают пенсию. Но в отличие от инвалидов Афганской войны, размер их пенсии зависит не только от степени полученных увечий, но и от того, когда были получены эти увечья.

Как заявил «Зеркало» руководитель общественного объединения Инвалидов Отечественной войны Фиридун Мамедов, в Азербайджане, участники Карабахской войны, получившие инвалидность до 2007 года, имеют право на трудовую пенсию, в зависимости от трудового стажа. «Им также выплачивается Президентская пенсия. Размер Президентской пенсии зависит от степени полученных увечий. Так инвалиды I группы получают пенсию в 180 манат. Инвалидам II группы выплачивается 157 манат. А Президентская пенсия III группы составляет 130 манат», — сообщил Фиридун Мамедов.

Как отметил Мамедов, гражданам, ставшим инвалидами после 2007 года, также выплачивается Президентская пенсия. «Но они лишены права на получение трудовой пенсии. И это несмотря на то, что среди них есть лица с двадцатилетним стажем работы и больше. Но вместо трудовой пенсии они получают лишь пособие по инвалидности. На сегодняшний день социальное пособие инвалида III группы составляет 45 манат, инвалида II группы -55 манат. Инвалид I группы получает пособие в размере 65 манат. Непонятно почему одна часть инвалидов Карабахской войны должна получать большую пенсию, а другая меньшую. С этим вопросом я неоднократно обращался в Министерство труда и социальной защиты населения, но так и не смог получить внятного ответа. Мне заявили, что это было упущением, и скором времени оно будет исправлено, однако никаких изменений так и не произошло», — сообщил Фиридун Мамедов «Зеркало».

Заместитель председателя Общественного объединения защиты прав ветеранов, инвалидов Карабахской войны и семей шахидов Тахир Мамедов подтвердил высказывания Фиридуна Мамедова.

«Я считаю, несправедливым то, что лица, ставшие инвалидами во время военных действий до 2007 года, получают большую пенсию, чем те, кто получил инвалидность после.

Трудовую пенсию не получают даже те инвалиды, которые имеют достаточно большой трудовой стаж», — сообщил Тахир Мамедов.

Почему инвалиды Карабахской войны, получившие инвалидность после 2007 года, не получают трудовую пенсию? С этим вопросом мы обратились в Министерство труда и социальной защиты населения.

«Этим вопросом занимается заведующий финансовым отделом Фонда социальной защиты Тарлан Мурсалов. Обратитесь к нему со своими вопросами», — посоветовали нам сотрудники Минтруда.

Однако Тарлан Мурсалов, к которому мы обратились, отказался ответить на наши вопросы и бросил трубку.

Инвалиды, воевавшие за свою родину и получившие увечья, должны быть одними из самых защищенных категорий населения. Но в нашей стране чиновники почему-то решили иначе. А защищать территорию своей страны лицом к лицу с врагом, наверно легче, чем бороться с бюрократизмом системы.

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