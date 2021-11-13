Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана за январь-октябрь текущего года назначило инвалидность 45 677 лицам.

Как сообщили в Госагентстве, это в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из них 14 245 гражданам инвалидность назначена впервые, 31 432 — повторно. После назначения инвалидности этим лицам в проактивном порядке через электронную систему были назначены социальные выплаты по инвалидности.

Также за 10 месяцев текущего года 7 615 лицам были предоставлены 38 670 средств реабилитации, 6 429 лицам оказаны реабилитационные услуги