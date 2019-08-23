Информация о переброске израильских дронов в Азербайджан для атак США на Ирак и Иран является ложной — минобороны

Информация, распространенная в некоторых зарубежных интернет-ресурсах о том, что США транспортирует израильские дроны в Азербайджан для атаки на Ирак и Иран совершенно безосновательна, ложна и носит характер дезинформации.

Об этом сообщили в министерстве обороны.

Отметим, что в ряде зарубежных СМИ была распространена информация с заголовком «США транспортирует израильские дроны в Азербайджан для атак на Ирак».

Согласно информации, командир иракской группировки Хашд аль-Шааби (силы народной мобилизации) Абу Мехди Аль-Мохандис обвинил США в транспортировке израильских дронов в Азербайджан для атак на Ирак и Иран.

| 2019-08-23T22:30:21+00:00 24 августа 2019, 02:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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