Категорически опровергаем распространенную оборонным ведомством Армении информацию о смертельном ранении военнослужащего ВС РА, находившегося на боевой позиции в направлении Араздейена, в результате обстрела, якобы открытого азербайджанской стороной 22 марта около 16:20.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

«Распространяя подобную дезинформацию, оборонное ведомство Армении преследует цель сокрытия случаев самоубийства и других негативных ситуаций, происходящих в результате усиления недисциплинированности в рядах армии РА в последнее время», — отметили в министерстве.