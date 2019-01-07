Илон Маск анонсировал начало строительства завода Tesla в Шанхае

В понедельник Tesla Inc официально начнет строительство первого в Китае завода по производству американских электромобилей. Компания Илона Маска стремится укрепить свое присутствие на крупнейшем авторынке в мире

Об этом объявил основатель Tesla Илон Маск на своей странице в Twitter.

«С нетерпением жду сегодня запуска строительства завода по производству Tesla в Шанхае!» — написал Маск в Twitter.

Предприятие станет первым китайским автозаводом, полностью принадлежащим иностранцу и первым для Tesla за пределами Штатов, отмечает Reuters. Tesla планирует выпускать на фабрике в Шанхае на начальном этапе 250 тыс. автомобилей в год. Это будут Tesla Model 3 и Tesla Model Y. В дальнейшем годовая мощность должна будет cоставить 500 тыс. автомобилей.

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