Рабочим, запертым на шанхайском заводе Volkswagen Group придумали досуг, после того, как производство на предприятии было остановлено в связи с введением в городе локдауна, сообщает Automotive News.

Завод Volkswagen в Шанхае приостановил свою работу с 1 апреля, однако часть сотрудников осталась круглосуточно дежурить на предприятии для поддержания рабочих процессов. Однако, спустя некоторое время, руководство завода изменило свои планы и полностью остановило производство. Не имея возможности вернуться домой из-за введенного карантина, рабочие все еще находятся на рабочих местах.

Для того, чтобы как-то занять сотрудников, компания организовала групповые мероприятия, которые начинаются с прогулки по заводу в 10 утра. Затем следует обед и отдых, просмотр кинофильмов, а также свободное время. В 16 часов рабочие идут в спортзал.

Далее сотрудники принимают душ, ужинают, затем опять смотрят кино и отправляются спать. Каждое утро начинается с прохождения экспресс-теста на коронавирус. О том, когда они смогут попасть домой не сообщается.

Локдаун в китайском городе Шанхай был введен 28 марта после того, как за сутки в 25-миллионном городе выявили 50 локальных и 10 ввозных подтвержденных случаев заражения и 3 454 бессимптомных случаев, которые в стране считают отдельно.