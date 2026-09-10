По оценкам Volkswagen, общая стоимость сокращения рабочих мест и возможного закрытия заводов в рамках знакового соглашения о реструктуризации, заключенного на прошлой неделе, составит около 16 миллиардов евро.

Как сообщает Reuters, германский автопроизводитель приступил к самой масштабной в своей истории реструктуризации, сославшись на борьбу за выживание в условиях конкуренции со стороны Китая, жестких тарифов и избыточных производственных мощностей.

План включает в себя изучение альтернативных вариантов для четырех германских заводов, которые в течение следующего десятилетия лишатся выпускаемых моделей, а также сокращение примерно на 50 тысяч рабочих мест больше, чем планировалось ранее.