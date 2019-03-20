Ильхам Алиев позвонил Нурсултану Назарбаеву

20 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил лидеру казахского народа, председателю Совета безопасности Казахстана Нурсултану Назарбаеву,сообщила пресс-служба президента Азербайджана.

Глава нашего государства подчеркнул, что за период президентской деятельности Нурсултан Назарбаев приложил неустанные усилия для обеспечения развития, благосостояния и стабильности Казахстана, отметил, что его дружественные отношения с общенациональным лидером нашего народа Гейдаром Алиевым заложили основу двусторонних связей между нашими странами. Президент Ильхам Алиев пожелал Нурсултану Назарбаеву успехов в дальнейшей деятельности, крепкого здоровья.

Нурсултан Назарбаев выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву за проявленное внимание и добрые слова.

Президент Ильхам Алиев и Нурсултан Назарбаев выразили уверенность в том, что дружественные отношения между Азербайджаном и Казахстаном будут и впредь успешно развиваться во всех сферах.

| 2019-03-20T16:29:44+00:00 20 марта 2019, 17:56|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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