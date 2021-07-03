Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественной церемонии открытия памятника первому президенту страны Нурсултану Назарбаеву в столице республики. Монумент расположен на территории недавно открывшегося в Нур-Султане парка, сообщила в субботу пресс-служба президента Казахстана.

Токаев отметил исключительный вклад Назарбаева в формирование основ государственности, делимитацию и демаркацию государственной границы, преодоление глобальных кризисов, укрепление международного авторитета страны. «Елбасы (лидер нации) выдвинул множество международных инициатив и вывел нашу страну на передовую глобальной политики. Весь мир знает его как великого политика, историческую личность. Нынешнее и будущее поколение Казахстана должны равняться на великого сына своего народа», — сказал он.

Это уже не первый памятник в честь Назарбаева, установленный в Казахстане и за рубежом. В июле 2020 года установили монумент Назарбаева в Национальном университете обороны в столице республики. Кроме того, его именем названы столичный аэропорт, несколько учебных заведений, улицы в некоторых городах республики и даже за ее пределами, а также парки и площади. В 2019 году столица республики была переименована из Астаны в Нур-Султан. (ТАСС)