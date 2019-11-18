«Хоронить» Иран слишком рано

Минувшие выходные в Иране прошли «жарко», несмотря на непогоду, холод и снег. В более чем 90 городах страны прошли акции протеста. По разным сведениям в акциях протеста погибло 27 человек.

Причиной стало решение правительства повысить цены на топливо на 50%. В знак протеста манифестанты массово сжигают бензоколонки и филиалы банков. Согласно новым правилам, каждому автомобилисту разрешается покупать 60 литров бензина в месяц по 15 000 риалов (0,13 долларов США) за литр. Каждый дополнительный литр будет стоить 30 000 риалов (0,90 долларов США).

Раньше водителям было разрешено покупать до 250 литров по 10000 риалов за литр, (0,30 долларов США), объясняет агентство Ассошиэйтед пресс.

Власти Ирана предпринимают экстренные меры по обеспечению безопасности. На большей части территории страны отключён доступ в интернет.

Для начала отметим, что после введения санкций со стороны США, экономическое положение в Иране сильно осложнилось. Правительство Роухани, которое пошло на соглашение по «ядерной сделке» не было готово к такому повороту событий. Не сработало сразу несколько механизмов, на которые они рассчитывали.

Во-первых, победил Трамп, в Иране полагали, что к власти придет Хилари Клинтон. Во-вторых, соглашения были подписаны под гарантией ООН и МАГАТЭ, что говорило о важности документа, Тегеран считал, что нарушить его не столь просто. Оказалось, можно: Трампу международное право нипочем.

В-третьих, была надежда, что даже если США пойдут на нарушение, остальные участники и в основном европейцы, не поддержат санкции и будут продолжать торговать с Ираном. Этого тоже не произошло, европейцы отмолчались и просто перестали торговать с Ираном из-за страха перед вторичными санкциями.

Санкции, о которых администрация Трампа заявляла, что они «не против иранского народа», были направлены как раз против иранского народа и рассчитаны на то, чтобы озлобить иранское население против действующих властей. Напрямую на элиту эти санкции мало действовали. Но, тем не менее, поставили правительство Роухани и в целом либерал-реформаторское крыло иранского политического истеблишмента в крайне затруднительное положение.

Несмотря на определенные экономические успехи в первый срок своего пребывания на посту президента Роухани — инфляция с 30% упала до 9% — санкции подорвали всю его экономическую программу. И когда правительство поднимает цены на бензин на 50%, это сильно бьет по бюджету простых иранцев.

В правительстве Роухани объясняют, что эти повышения направлены на защиту малообеспеченных слоев населения, а именно, в результате этой «бензиновой реформы» 18 миллионов семей получат дополнительное денежное пособие. Для сравнения во времена предшественника Роухани, цены на бензин тоже подняли в четыре раза, но тогда никаких митингов не было. Администрация Ахмадинежата подготовила население к этому процессу, начав еще за месяц открытые обсуждения. А правительство Роухани решило этот вопрос по-своему и вот с чем столкнулось.

Примечательным моментом является также и фактор Аятоллы Хамнеи. Правительство правительством, но во всех сложных и непонятных вопросах, из-за которых начинается смута в стране, последнее слово за ним. Поэтому большинство митингующих думали, что митинги повлияют и Хамнеи отменит «бензиновую реформу». Он же напротив, поддержал ее, сказав: «Я не эксперт, и существуют разные мнения, но я сказал, что если руководители трех ветвей власти страны приняли такое решение, то я его поддержу». Правда, при этом призвал чиновников не допустить повышения цен на другие товары.

Словом, и в канцелярии духовного лидера Ирана есть четкое представление об экономической ситуации в стране. Она не совсем радует, плюс ко всему добавляется содержание огромных войск и шиитских милиций в Сирии, Ираке, а также поддержка хуситов в Йемене.

Тем не менее «хоронить» Иран слишком рано. Не стоит даже надеяться, что ситуация может выйти из-под контроля. И вообще раз уж говорим о повышении цен на бензин и его последствиях, давайте вспомним митинги «желтых жилетов» во Франции.

Ровно год тому назад, правительство Франции решило поднять цены на бензин, и с того момента по всей стране каждые выходные проходили манифестации. За это время около 200 тысяч человек приняли участие в акциях, но о «падении режима Макрона» никто не говорил. Власти пошли на определенные социальные уступки, а потом жестко подавили эти митинги. Так почему же в случае с Ираном ждут падения правительства аятолл? Да, Иран – это далеко не Франция, но надеяться, что «бензиновая реформа» станет последней каплей в чаше терпения иранского народа, было бы наивно. Митинги в скором времени спадут на нет, и все вернется на круги своя.

Для Азербайджана раскачивание ситуации в Иране ничего хорошего не предвещает. Хрупкая экономика Азербайджана захлебнется под наплывом беженцев из Ирана, причем своих же соотечественников, закрыть которым границу будет невозможно. Чем это может обернуться в итоге, сложно даже представить. Поэтому как бы там ни было, даже при всей сложности отношений между нашими странами, стабильный Иран менее опасен для Азербайджана, чем погруженный в хаос.