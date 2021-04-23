Глава МИД ФРГ заявил, что ситуация с закупкой «Спутника V» слишком раздута

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас продемонстрировал сдержанность в вопросе о планируемой закупке ФРГ российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В прессе вся эта ситуация слишком раздута, заверил глава внешнеполитического ведомства Германии во время визита в Белград в пятницу, 23 апреля. По словам Маса, сейчас внимание СМИ, прикованное к 30 млн дозам вакцины из России»,»слишком пристальное». «Если они все же придут», — оговорил он, подчеркнув, что препарат еще должен получить одобрение Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

Комментарий министра иностранных дел ФРГ последовал в продолжение высказывания главы правительства федеральной земли Саксония Михаэля Кречмера, который после встречи с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко в Москве заявил, что Берлин хочет приобрести 30 млн доз «Спутника V» при условии, что EMA даст зеленый свет препарату.

Данный объем «не совсем сопоставим с тем, что мы уже производим в Германии», заметил Хайко Мас. Он добавил, что один лишь фармацевтический завод в Марбурге, переоснащение которого недавно завершила германская компания BioNTech, как ожидается, сможет выпускать 60 млн доз в месяц.

До этого глава МИД ФРГ уже предупреждал Кречмера, находящегося с визитом в России до 24 апреля, об опасности того, что Москва может использовать саксонского премьера в своих интересах. (DW)