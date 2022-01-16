Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на границе России и Украины слишком высокая напряженность. Об этом он рассказал в интервью CNN, видеофрагменты которого были опубликованы в Twitter-аккаунте издания The Hill.

Песков отметил, что напряженность в этой части Европы «чрезвычайно опасна для нашего континента». Он подчеркнул, что именно по этой причине Млсква настаивает на получении прямого и «очень конкретного» ответа от США по предположениям насчет гарантий безопасности. «Это единственный путь в направлении разрядки напряженности в нынешней ситуации», — добавил представитель Кремля.

Также Песков прокомментировал сообщения о якобы планах России по эскалации ситуации вокруг Украины. Он указал, что США не предоставили никаких доказательств подобных обвинений. «Мы живем в мире фейковых обвинений, фейковых новостей, в мире лжи», — заявил он. Помимо этого, пресс-секретарь президента подчеркнул, что со стороны России нет военной эскалации в отношении Украины (lenta.ru)