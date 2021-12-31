Желание, загаданное на Новый год

Жизнь никогда не была лёгкой. Во все времена были свои проблемы, свои испытания и трудности. Недаром ведь гласит поговорка: «Жизнь прожить, не поле перейти». И эта фраза измучена и испытана на практике многими поколениями. Поэтому, если не можем облегчить жизнь окружающим, то надо постараться, как минимум, не усложнять её.

На носу Новый год. Во многих семьях царит праздничная атмосфера, даже взрослые, мысленно возвращаясь в своё детство, не прочь окунуться в море сказочных грёз и фантазий. Это и лишний шанс собраться всем у семейного очага, навестить своих родных и близких, которых в повседневном круговороте и ажиотаже и раньше-то мало видели, а в реалиях пандемии и вовсе перестали встречаться.

Вроде всё хорошо. Но тут, как и в предыдущие годы, появляются те, к которым все уже порядком успели привыкнуть. Ведь без них не обходится обсуждение даже самого малозначимого вопроса: современные нигилисты и неисправимые пессимисты. На этот раз это ярые противники празднования Нового года, всеми мыслимыми и немыслимыми «аргументами» пытающиеся доказать свою правоту и заблуждение остальной части населения. Условно их можно разделить на две основные группы.

Псевдо-патриоты

Освобождение Азербайджана от оков советского империализма привнесло в нашу жизнь и новые, совершенно неведомые доселе веяния. Началась серьёзнейшая ревизия всего того, что имелось в наличии, в том числе духовно-нравственного. Естественно, что некоторые праздники, которые отмечались в бытность СССР, были скорее датами скорбными для азербайджанского народа, чем праздничными. Поэтому тот факт, что в процессе «чистки» они канули в небытие – вполне естественно, и никто с этим спорить не стал. Но, как показывает опыт и самого Азербайджана, да и весь исторический опыт человечества, революционные преобразования, как правило, ни к чему хорошему не приводят. Поэтому разрушать и сжигать всё на корню – нерационально и нелогично. Чем не угодили Дед Мороз и Снегурочка «патриотам»? Почему на праздничной ёлке у них вместо гирлянд и цветных игрушек в зимнюю стужу вдруг расцвели плоды раздора?

Видите ли, на их взгляд, это совсем чуждый для Азербайджана и азербайджанцев праздник (Как бы тут подошёл смайлик человечка, хватающегося за голову! Да жаль, современные технологии до этого пока не доросли). Позвольте, а кто и где утверждал, что Новый год – это исконно азербайджанский праздник? И что в своё время даже Деде Горгуд водил хороводы вокруг ёлки и пел песни под аккомпанемент гопуза? Ведь всем взрослым и так понятно, что это за праздник, а этимология словосочетаний «Новый год», «Дед Мороз» и «Снегурочка» детвору совершенно не волнует: во всём этом процессе их привлекает совсем другое. И что же в этом плохого? Если следовать логике этих «патриотов», то в один из очередных обострений отношений с Ираном следует взять и отменить праздник Новруз. Да! Название-то праздника недвусмысленно говорит само за себя («Новруз» в переводе с персидского означает «новый день»). Так что, пойдём на это? Ведь с таким подходом и вовсе можно остаться без праздников. Господа, ради Бога, не усложняйте жизнь окружающим. Не хотите праздновать, покупать детям подарки, наряжать ёлки — да ради всего святого, пожалуйста! Это ваш выбор и нам нет до него никакого дела. Ответьте и вы адекватно: не суйте нос в чужие дела и чужую жизнь.

Псевдо-мусульмане

Против празднования Нового года выступают и некоторые практикующие мусульмане. В этом они видят происки врагов Ислама, сатаны, дьявола, сионистов… Разве что инопланетян нет в этом списке. По их глубокому убеждению, наряжающие ёлку, фотографирующиеся на площадях города с Дедом Морозом и Снегурочкой, покупающие своим детям подарки наносят сильный удар по устоям религии. Мол, тем самым они уподобляются христианам, которые уверены, что Иисус – это сын божий (согласно Исламу же – пророк Иса). А для истинного мусульманина существует лишь два праздника – праздник Курбан и праздник Рамазан.

Что ж, если опуститься до подобного уровня мышления, то можно запросто, не боясь опозориться и выглядеть смешным и неловким, задать такой вопрос: позвольте, а где это сказано, что такие праздники вообще существуют? Ведь все откровения Всевышнего, ниспосланные пророку Мухаммаду, собраны в Коране. А там, уж извините, об этом ни слова: ни о праздновании Рамазан, ни о праздновании Курбана. И как быть? Как пел Андрей Миронов, «праздники взять и отменить»? Вряд ли ведь с этим кто-то согласится. Да и, кроме того, кто в Азербайджане придаёт новогодним праздникам религиозный оттенок? Никому и в голову не приходят, никто не вспоминает различные Библейские сказания и притчи. Люди просто находят лишний повод порадоваться жизни и провести несколько вечеров в кругу друзей и родных. Кстати, последнее — весьма рекомендованное шариатом деяние. Так в чём же проблема, братья-мусульмане?..

P.S. В конце же несколько фраз из последней сцены великолепного фильма «Приключения барона Мюнхгаузена», которые произносил покойный Олег Янковский (И пусть это будет в какой-то мере загаданным на Новый год нашим желанием): «Я понял, в чём ваша беда. Вы слишком серьёзны. Улыбайтесь, господа! Улыбайтесь».