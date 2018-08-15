Гурбан Гурбанов: Я остался доволен футболистами

Главные тренеры «Карабаха» и БАТЭ прокомментировали ничью в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов (1:1, первая игра – 0:1), в результате которой агдамский клуб покинул турнир.

«Хочу поздравить БАТЭ с выходом в плей-офф. В обоих матчах мы увидели организованную команду. Несмотря на это, мы также показали неплохую игру. Остался доволен футболистами. Эта игра позади, и теперь мы будем готовиться к раунду плей-офф Лиги Европы. В футболе голы забиваются после ошибок. Мы думаем не об этих ошибках, а об улучшении игры. Команда у нас новая и пока взаимосвязь не на том уровне, который мы ожидаем увидеть», — заявил наставник «Карабаха» Гурбан Гурбанов.

«Чего ждали, то и получили. Играли против сильной команды, играющей, которая имеет в наличии сильных легионеров и хорошего тренера. Ничего не бояться. Даже внешне заметно, что в них есть дух победителя. Нам в некоторых моментах повезло. Плюс, удалось забить и увеличить бакинское преимущество. В какой-то мере стало проще, но так, как складывалась игра, ее не назовешь простой. Провели тяжелейшие матчи. Как бы банально это ни звучало, но я горжусь своими подопечными», — заявил наставник белорусского клуба Алексей Бага.

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