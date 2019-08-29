Губернатор Флориды объявил режим ЧП из-за приближения урагана

В США губернатор штата Флорида Рон Де Сантис ввел в среду режим чрезвычайного положения в связи с приближением урагана «Дориан». Ранее стало известно, что тропический шторм «Дориан» в Атлантическом океане усилился до урагана.

Власти штата ввели режим ЧП, чтобы «обеспечить полную готовность Флориды». Всем без исключения жителям рекомендовано иметь недельный запас продуктов питания и воды, а также план на случай бедствия. Об этом говорится на официальном сайте губернатора, пишет rg.ru.

Население восточного побережья штата также призвали внимательно следить за новостями, поскольку «направление движения этого шторма не определено», — заявил директор управления по чрезвычайным ситуациям Флориды Джаред Московиц.

По данным центра слежения за ураганами, стихия вплотную приблизилась к острову Сент-Томас в составе Американских Виргинских островов. Порывы ветра в эпицентре урагана достигают 120 километров в час. Отметим, что «Дориан» — стал уже четвертым ураганом в этом сезоне.