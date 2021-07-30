Губернатор штата Техас, республиканец Грег Эбботт, запретил местным властям устанавливать масочный режим и выдавать предписания на вакцины, сообщает издание KSAT.com.

Распоряжение Эбботта появилось на фоне увеличения количества заболевших коронавирусом в Техасе. Несмотря на просьбы со стороны местных властей усилить меры по борьбе с распространением коронавируса, губернатор Эбботт отреагировал указом, который запрещает устанавливать масочный режим.

«Техасцы освоили безопасные методы, которые помогают предотвратить распространение COVID-19. У них есть личное право и ответственность решать за себя и своих детей, будут ли они носить маски, открывать свой бизнес и заниматься досугом», — указано в заявлении Эбботта.

Этим же указом техасский губернатор освободил любые учреждения от необходимости предоставлять сертификаты о вакцинации сотрудников.

Тем временем, в Техасе были зарегистрировано свыше 10000 заболевших коронавирусом за одни сутки.