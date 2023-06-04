На побережье американского штата Флорида выбросило огромную массу водорослей, сообщает The Guardian.

Речь идет о кусках так называемого «Великого Атлантического пояса саргассовых водорослей», который весит около 13 млн тонн.

Ученые предупреждают, что помимо неприятного запаха, отпугивающего любителей пляжного отдыха, разлагающиеся водоросли могут нести реальную опасность: в частности, в них содержатся бактерии Vibrio.

Власти Флориды предупреждают жителей и гостей штата, что бактерии Vibrio vulnificus могут быть очень опасны для людей с ослабленной иммунной системой, особенно для лиц с хроническими заболеваниями печени.

Эти бактерии при попадании в организм могут проникнуть через слизистую оболочку кишечника и привести к сепсису, в тяжелых случаях — к летальному исходу. Также они могут проникать в организм и через раны на коже.

Ученые также пришли к выводу, что распространению бактерий способствует загрязнение мирового океана. Исследования образцов из Карибского и Саргассового морей показали высокое содержание пластика, который взаимодействует с водорослями и бактерией, порождая настоящий «болезнетворный шторм» и для здоровья морских обитателей, и для людей. Бактерии Vibrio vulnificus являются также патогенами рыб и ракообразных, что несет в себе угрозу для промышленной добычи рыбы и морепродуктов.

Волонтеры и специалисты намерены попытаться очистить побережье от водорослей. Они уже предупреждены, что необходимо использовать перчатки из толстой резины и специальных захваты, чтобы исключить контакт с бактерией.(interfax.ru)