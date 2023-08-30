Мощный ураган «Идалия» достиг северного побережья американского штата Флорида, у его берегов наблюдают штормовые волны, есть вероятность наводнения, сообщает американский Национальный центр по ураганам.

«Идалия» обрушился на побережье региона Флориды Биг-Бенд близ населенного пункта Китон-Бич приблизительно в 7:45 по местному времени», — говорится в сообщении центра, опубликованном в X (ранее Twitter).

К этому моменту «Идалию» относят к третьей категории по шкале Саффира — Симпсона: такие ураганы представляют серьезную угрозу. Максимальная скорость ветра составляет 56,9 м/с.

Кроме того, вдоль побережья Биг-Бенда стремительно поднимается уровень воды, и, по оценке метеорологов, нынешняя ситуация грозит «затоплениями в этом районе».

В центре отметили, что во Флориде «продолжаются катастрофические штормовые приливы и бушуют разрушительные ветры».