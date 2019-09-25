Грета Тунберг ответила Трампу, изменив описание профиля в Twitter

Активистка из Швеции Грета Тунберг во вторник косвенно ответила прокомментировавшему ее эмоциональное выступление 23 сентября в ООН по теме защиты окружающей среды президенту США Дональду Трампу, изменив описание в шапке своего профиля в Twitter на цитату американского лидера, передает ТАСС.

Тунберг в понедельник с трибуны ООН обрушилась с обвинениями в адрес мировых лидеров, назвав их ответственными за кражу своего детства. По словам Тунберг, единственное, о чем думают мировые лидеры — «это деньги и сказки про экономический рост». Она заявила, что «новые поколения будут пристально следить за действиями нынешних властей» и никогда не простят, если они подведут их. Трамп отреагировал на речь активистки, назвав ее в Twitter «очень счастливой девочкой, которая предвкушает светлое и замечательное будущее». «Как приятно это видеть!», — заключил хозяин Белого дома.

Во вторник описание в шапке страницы Тунберг в Twitter было изменено на ироничную фразу: «Очень счастливая девочка, которая предвкушает светлое и прекрасное будущее».

Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг, выдвинутая на Нобелевскую премию мира, в конце августа прибыла в Нью-Йорк на борту яхты Malizia II. Здесь она приняла участие в нескольких демонстрациях за борьбу с изменением климата.

В феврале 2019 года девушка организовала шествие по Парижу, к которому присоединилось около 1 тыс. человек. В руках она несла плакат с надписью на шведском, которую можно перевести как «Забастовка школы ради климата». С этим же плакатом она раньше ходила к стенам шведского парламента, а позже стала устраивать акции и в других странах: ей удалось собрать 7,5 тыс. человек в Брюсселе. В декабре прошлого года она выступала с речью на Всемирной конференции ООН по вопросам изменения климата в Катовице (Польша).(ТАСС)