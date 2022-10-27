Илон Маск подписал себя в Twitter как «Шеф Твиттера».

Теперь в шапке профиля миллиардера в качестве его местоположения указан главный офис Twitter, а в описании его профиля значится фраза Chief Twit (пер. с англ. — «Шеф Твиттера»). Одновременно с этим Маск также опубликовал видео, на котором он принес в штаб-квартиру Twitter раковину.

Ожидается, что Twitter перейдет во владение Илона Маска 28 октября. Предположительная сумма сделки составляет $44 млрд (около 2,7 трлн руб.). Изначально миллиардер планировал оформить сделку по покупке Twitter весной 2022 года, однако летом передумал из-за количества фейковых аккаунтов на площадке и завышенной статистики.

Ранее глава Tesla Илон Маск заявил, что «увядающий» Twitter при нем станет стоить больше $44 млрд. По мнению бизнесмена, за последние годы Twitter как актив «увядал», поэтому приобретение компании за такую сумму не совсем соответствует ее реальной ценности. (gazeta.ru)