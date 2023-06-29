Шведская эко-активистка Грета Тунберг приехала в Украину и провела пресс-конференцию вместе с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Вместе с Гретой в Украину прибыли экс-вице-премьер Швеции, бывший еврокомиссар по окружающей среде Маргот Вальстрем, экс-президент Ирландии, экс-глава Международного института окружающей среды и развития Мэри Робинсон и вице-президент Европарламента Хейди Хаутала.

Пресс-конференция посвящена результатам первого заседания новосозданной международной рабочей группы по экологическим преступлениям России.

«За подрыв Каховской ГЭС и экоцид Россия должна дорого заплатить. Для преодоления экологических последствий должен быть создан действенный механизм и это часть Формулы мира Президента Владимира Зеленского. Сегодня Президент встретился членами Международной рабочей группы по экологическим последствиям войны, которая будет работать над тем, чтобы оценить последствия войны для окружающей среды – как уже существующие, так и будущие; разработать рекомендации по наказанию государства – агрессора за экологические преступления», — написал глава Офиса президентра Андрей Єрмак.

Во встрече также приняли участие Генеральный прокурор Андрей Костин, заместитель руководителя Офиса Главы государства Ростислав Шурма, советница руководителя Офиса президента Дария Заривна.

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