Журнал Vogue Scandinavia поместил на обложку своего первого номера 18-летнюю шведскую экоактивистку Грету Тунберг. Об этом в воскресенье, 8 августа говорится на сайте издания, которое будет выходить только в электронной версии.

Помимо Греты на обложке изображена исландская лошадь активистки по кличке Стренгур.

«Грета Тунберг стала голосом поколения. она одна из самых узнаваемых активисток в мире. Учитывая нашу любовь к природе, мы не могли придумать никого, более подходящего для дебютной обложки Vogue Scandinavia», — говорится в сообщении издания.

Также Vogue разместил интервью Тунберг. В нем она заявила, что последний раз покупала одежду три года назад, и заверила, что она была ношеная. В основном активистка берет одежду у знакомых.

«Идеально было бы просто закончить учебу и не беспокоиться о климате. Но пока есть потребность в активистах, я, наверное, буду активисткой», — сказала Тунберг в интервью.

Также Тунберг рассказала, что вокруг нее постоянно плетут теории заговора.

«В одну секунду меня контролируют родители, я не могу думать самостоятельно; в следующую секунду я – злобный маленький ребенок, склонный к манипуляциям», — отметила она.

Первый номер журнала можно купить на сайте издания почти за 20 евро.