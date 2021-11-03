«Время на исходе. Такие конференции как COP26 не принесут изменений, если не будет сильного общественного давления извне. Присоединяйтесь к климатической забастовке в эту пятницу… и климатическому шествию в субботу, чтобы вас услышали. Вместе мы сильны», — заявила Тунберг в Twitter

Ранее экоактивистка заявила, что участвующие в саммите COP26 мировые лидеры лишь притворяются, что всерьез относятся к вопросам изменения климата.

Конференция СОР26 в Глазго проходит с 31 октября по 12 ноября. Согласно программе мероприятий, параллельно с официальными переговорами конференция будет посвящена тому, как все слои общества и глобальная экономика стимулируют амбициозные действия в области климата. В ходе саммита планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности. (РИА Новости)