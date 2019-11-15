Германия вновь призвала Москву сотрудничать со следствием по делу MH17

Правительство ФРГ вновь призвало Россию активно содействовать расследованию катастрофы самолета «Малайзийских авиалиний», выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур и сбитого в небе над Донбассом летом 2014 года. Официальный представитель МИД Германии Мария Адебар сообщила DW в пятницу, 15 ноября, что Берлин считает «весьма тяжкими» новые обвинения в адрес Москвы, выдвинутые накануне Объединенной следственной группой (JIT).

Адебар напомнила, что Германия придерживается позиции, выраженной в резолюции №2166 Совета Безопасности ООН от 2014 года, и с самого начала поддерживала работу JIT. «Виновные в этом преступлении, уничтожении самолета рейса MH17, должны быть выявлены и привлечены к ответственности, и, разумеется, России следует конструктивно сотрудничать в расследовании этого преступления», — заявила Адебар.

14 ноября JIT выложила в открытый доступ записи перехваченных разговоров лидеров сепаратистов как между собой, так и с высокопоставленными российскими чиновниками. Влияние России распространялось «на административные, финансовые и военные вопросы» в самопровозглашенной «Донецкой народной республике» («ДНР»), в июле 2014 года руководство «ДНР» практически ежедневно созванивалось с представителями России, отмечается в сообщении JIT.