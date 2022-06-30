В отношении актрисы Эмбер Херд вновь возбуждено расследование по делу о даче ложных сведений и незаконном ввозе животных в Австралию. Об этом сообщает ET Canada.

Ранее дело уже было возбуждено против Херд, однако его приняли решение закрыть. Правоохранительные органы возобновили расследование. «Министерство сельского хозяйства, водных ресурсов и окружающей среды расследует утверждения г-жи Херд во время судебного разбирательства по делу 2015 года — незаконного ввоза двух собак в Австралию», — говорится в судебных документах.

Эмбер Херд и Джонни Депп все еще были женаты в мае 2015 года, когда она привезла двух своих собак в страну, не декларируя их нахождение на территории Австралии. Йоркширские терьеры не смогли пройти таможенный контроль и обязательный для Австралии 10-дневный карантин.

В июле 2015 года актрисе было официально предъявлено обвинение в незаконном ввозе животных, но после признания в суде вины в подделке проездных документов дело было закрыто. (gazeta.ru)