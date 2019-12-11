Германия опровергло заявление Путина об убитом в Берлине чеченце

Правительство Германии опровергло слова президента России Владимира Путина о том, что Москва обращалась к ФРГ с запросом о выдаче бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, убитого летом в Берлине. «У нас нет никаких данных о подобном запросе об экстрадиции «, — заявил в среду, 11 декабря, официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

По словам Зайберта, позиция Германии остается ясной. «Мы призываем российскую сторону к сотрудничеству (в вопросе расследования берлинского убийства. — Ред.) и просим предоставить нам информацию, имеющуюся в распоряжении России», — подчеркнул он. «Мы четко выразили наши ожидания на разных уровнях и ждем теперь, проявит ли российская сторона готовность к сотрудничеству», — добавил Зайберт.

Владимир Путин впервые прокомментировал берлинское убийство 10 декабря на пресс-конференции в Париже, где проходил саммит в «нормандском формате» по вопросу конфликта в Донбассе. При этом президент РФ заявил, что российская сторона неоднократно ставила вопрос о выдаче Хангошвили, но не нашла «взаимопонимания» у немецких коллег. Он также отверг обвинения в том, что к убийству Хангошвили могли быть причастны российские спецслужбы. (DW)