«Да, это возможно», — ответил министр на вопрос том, возможен ли полный отказ от газа из России.

Он отметил, что отказ от российского газа поначалу может привести к росту цен на рынке. «У Германии есть возможности получать достаточно газа и сырья помимо импорта из России, их нужно усилить», — сказал министр.

Хабек добавил, что экономические отношения с Россией переживали и другие кризисы и здесь не стоит спекулировать.(РИА Новости)