Германия может полностью отказаться от российского газа, заявил министр экономики ФРГ и вице-канцлер Роберт Хабек в эфире радио Deutschlandfunk.
«Да, это возможно», — ответил министр на вопрос том, возможен ли полный отказ от газа из России.
Он отметил, что отказ от российского газа поначалу может привести к росту цен на рынке. «У Германии есть возможности получать достаточно газа и сырья помимо импорта из России, их нужно усилить», — сказал министр.
Хабек добавил, что экономические отношения с Россией переживали и другие кризисы и здесь не стоит спекулировать.(РИА Новости)