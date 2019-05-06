Генпрокуратура оправдала ANS

«Мы получили от Генпрокуратуры письмо, которое полностью оправдывает ANS. Это письмо мы с нетерпением ждали последние три года». Об этом haqqin.az заявил президент медиакомпании ANS Вахид Мустафаев.

По его словам, в письме говорится, что расследование, проводимое в Азербайджане в связи с попыткой государственного переворота в Турции в июле 2016 года, полностью доказало невиновность медиакомпании ANS.

«Это доказывает то, что ANS невиновен и чист перед народами Турции и Азербайджана, президентом нашей страны, который всегда оказывал нам доверие, и перед Аллахом», — сказал он.

| 2019-05-06T15:56:59+00:00 6 мая 2019, 18:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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